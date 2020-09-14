Предварительные итоги выборов в Заксобрание Челябинской области

Партия «Единая Россия» сохранила большинство мандатов в Законодательном собрании Челябинской области по предварительным итогам выборов, состоявшихся 13 сентября.

«Партия получит минимум две трети мандатов», - заявил губернатор Алексей Текслер на подведении предварительных итогов. Единороссы рассчитывают получить более 40% по партийным спискам и большинство мандатов в одномандатных округах.

Жители области с 11 по 13 сентября 2020 года выбирали 60 депутатов Законодательного Собрания региона: 30 - по одномандатным округам и 30 - по единому округу. На места в региональном парламенте претендовали представители девяти избирательных объединений.

По предварительным данным облизбиркома, размещенным на сайте, «Единая Россия» набрала 43,67% голосов, за нее проголосовало 344 тысячи 96 избирателей. Текслер напомнил, что стартовый рейтинг партии был 25-27%. «Те оппоненты, которые говорили о том, что шансов немного, в данном случае оказались абсолютно неправы. Мы серьезно выросли, и поставленная нами задача – объединить усилия и рейтинг губернатора в регионе – выполнена», - подчеркнул глава региона, возглавивший тройку единороссов.

На втором месте «Справедливая Россия». Ей отдали свои голоса 14,32% пришедших на участки южноуральцев или 112 тысяч 809 человек.

Третью позицию занимает КПРФ, получив поддержку 93 тысяч 679 жителей области или 11,89%.

У еще одной парламентской партии – ЛДПР - в копилке 11,51%

голосов (ее кандидатов выбрали 90 тысяч 679 южноуральских избирателей).

Из малых партий пятипроцентный барьер преодолела только политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». За нее проголосовали 5,67% избирателей, пришедших на участки, или 44 тысячи 647 человек.

Ближе всех подошла к заветной черте «Зеленая альтернатива», набрав 4,8% (37 тысяч 903 голоса). У политической партии «За правду» - 2,06% (16 тысяч 251 голос), у «Партии роста» - 1,53% (12 тысяч 55 голосов), «Родина» - 0,7% (5 тысяч 521 голос).

Явка на выборах депутатов Заксобрания седьмого созыва - 32,75%.

На выборах депутатов Законодательного Собрания шестого созыва (пять лет назад – 13 сентября 2015 года) проголосовало 41,22% избирателей. За «Единую Россию» отдали свои голоса 56,16% (624 тысячи 859 человек), за «Справедливую Россию» - 15,94% (177 тысяч 391 человек), за КПРФ – 11,70% (130 тысяч 172 человека), за ЛДПР – 10,03% (111тысяч 540 человек), за «ЯБЛОКО – «Зеленая Россия» - 1,97% (21 тысяча 863 избирателя).

Напомним, Алексей Текслер возглавил список единороссов на выборах, и председатель партии Дмитрий Медведев предложил Текслеру возглавить региональное отделение «Единой России».