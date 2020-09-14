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Алексей Текслер заменит Владимира Мякуша на партийном посту

Политика
Сегодня, 00:36
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Автор: 
Любовь Юрина

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возглавит Челябинское региональное отделение партии «Единая Россия». Он заменит на этом посту Владимира Мякуша, который 15 лет руководил единороссами в регионе.

Предложение возглавить реготделение поступило Алексею Текслеру от председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева сегодня, 13 сентября. Лидер единороссов положительно оценил работу главы региона по подготовке выборов в Челябинской области.

Напомним, Текслер возглавил список «Единой России» на выборах депутатов Законодательного собрания региона. По предварительным данным, единороссы получат минимум две трети мандатов в новом созыве при стартовом рейтинге 25-27%.

«Вы для партии - отчасти новое лицо. Но тем не менее за счет вашей активной работы по продвижению ценностей «Единой России» были достигнуты хорошие результаты [на выборах]. Я считаю, что вы состоялись как региональный руководитель», - заявил Дмитрий Медведев на совещании по итогам ЕДГ-2020.

Лидер единороссов предложил Алексею Текслеру возглавить региональное отделение»: «Ваша работа дает мне основание предложить вам возглавить нашу региональную партийную организацию».

Алексей Текслер поблагодарил Дмитрия Медведева за доверие и принял предложение. «Я вообще не привык прятаться, уходить в тень. Я, безусловно, воспользуюсь, вашим предложением», - заявил губернатор.

Решение может быть принято на ближайшей конференции регионального отделения партии.

Напомним, с июня 2015 года и по настоящее время бессменным секретарем Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» был Владимир Мякуш. Весь этот период он также возглавлял и Законодательное собрание региона.

Алексей Текслер, вступая в ряды единороссов и дав согласие возглавить список партии на выборах в ЗСО, заявлял: «Мне важно взять ответственность за формирование обновлённого состава Законодательного собрания, перезагрузить работу партии в регионе, связать работу партии с практическим результатом во благо наших жителей. Тогда же он посулил «коллегам-однопартийцам: «Легкой жизни не обещаю, наоборот».

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
Единая Россия
Алексей Текслер
Владимир Мякуш
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