Алексей Текслер заменит Владимира Мякуша на партийном посту
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возглавит Челябинское региональное отделение партии «Единая Россия». Он заменит на этом посту Владимира Мякуша, который 15 лет руководил единороссами в регионе.
Предложение возглавить реготделение поступило Алексею Текслеру от председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева сегодня, 13 сентября. Лидер единороссов положительно оценил работу главы региона по подготовке выборов в Челябинской области.
Напомним, Текслер возглавил список «Единой России» на выборах депутатов Законодательного собрания региона. По предварительным данным, единороссы получат минимум две трети мандатов в новом созыве при стартовом рейтинге 25-27%.
«Вы для партии - отчасти новое лицо. Но тем не менее за счет вашей активной работы по продвижению ценностей «Единой России» были достигнуты хорошие результаты [на выборах]. Я считаю, что вы состоялись как региональный руководитель», - заявил Дмитрий Медведев на совещании по итогам ЕДГ-2020.
Лидер единороссов предложил Алексею Текслеру возглавить региональное отделение»: «Ваша работа дает мне основание предложить вам возглавить нашу региональную партийную организацию».
Алексей Текслер поблагодарил Дмитрия Медведева за доверие и принял предложение. «Я вообще не привык прятаться, уходить в тень. Я, безусловно, воспользуюсь, вашим предложением», - заявил губернатор.
Решение может быть принято на ближайшей конференции регионального отделения партии.
Напомним, с июня 2015 года и по настоящее время бессменным секретарем Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» был Владимир Мякуш. Весь этот период он также возглавлял и Законодательное собрание региона.
Алексей Текслер, вступая в ряды единороссов и дав согласие возглавить список партии на выборах в ЗСО, заявлял: «Мне важно взять ответственность за формирование обновлённого состава Законодательного собрания, перезагрузить работу партии в регионе, связать работу партии с практическим результатом во благо наших жителей. Тогда же он посулил «коллегам-однопартийцам: «Легкой жизни не обещаю, наоборот».
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