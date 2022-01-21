С 24 января треть чиновников Челябинской области переводится на дистант

С понедельника, 24 января, треть сотрудников аппарата правительства и губернатора Челябинской области, а также работники администраций, государственных и муниципальных учреждений будет переведена на дистанционный режим работы. Кроме того, на «удаленку» рекомендовано перевести и часть сотрудников иных предприятий и организаций региона. Вполне вероятен переход на дистант учащихся средних и старших классов.

О принятом на региональном оперативном штабе решении сообщил губернатор области Алексей Текслер в прямом эфире телеканала «Россия 24».

Решение по дистанту приняты в связи с приходом в область омикрон-штамма коронавирусной инфекции и стремительным ростом числа заболевших.

«В настоящий момент дополнительных ограничительных мер мы вводить не будем, за исключением вопросов, связанных с переводом на дистант работников. Начали работать с предприятиями и предлагаем часть персонала перевести на удаленк», - рассказал Алексей Текслер. - Со следующей недели администрации, правительственные и муниципальные учреждения 30% работников уйдут на удаленку».

Региональные власти рекомендовали работодателям перевести на дистанционный формат работы не менее 30% сотрудников. В первую очередь на дистант переводят лиц старше 65 лет и беременных.

«Мы с Союзом промышленников и предпринимателей региона проговорили о том, что те риски, которые несет собой новый штамм "омикрон" с учетом его контагиозности, это необходимость ужесточения мер профилактики на предприятиях: термометрия, масочный режим», - сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Она напомнила, что в прошлые волны ковида на пике было принято решение о переводе на дистант порядка 30% сотрудников. «У нас и сейчас уже во всех министерствах беременные на дистанционном режиме работы, и старше 65 лет мы тоже сейчас переводим на дистанционный формат работы», - уточнила первый замглавы региона.

Напомним, переводить школьников на дистант пока не планировали. Однако, к такой мере могут прибегнуть, если количество заболевших среди учащихся будет расти. А в последние этот показатель повышается. Накануне официально подтвержден ковид у 15 школьников, днем ранее – у восьми.

По словам Алексея Текслера, наа дистанционное обучение могут перевести учеников старших и средних классов.