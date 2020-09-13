Сегодня - Единый день голосования

Сегодня, 13 сентября, в Единый день голосования, в Челябинской области в восемь часов утра открылись две тысячи 321 избирательный участок.

Южноуральцы выбирают депутатов Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва - 30 парламентариев будут избраны по одномандатным округам и 30 - по партийным спискам. Также в регионе проходят выборы органов местного самоуправления. Проголосовать можно будет 8 до 20 часов.

В 10 часов начнет работу Информационный Центр избирательной комиссии Челябинской области в рамках информационно-разъяснительной деятельности при проведении выборов.

Выборы проходят с соблюдением всех правил безопасности: соблюдается социальная дистанция, на входе избиратели получают маски и перчатки, у них измеряют температуру. Паспорт членам избирательной комиссии показывают на расстоянии.

На 613 избирательных участках жители смогут не только проголосовать, но и поставить прививку от гриппа. Вакцинироваться на площадках избирательных участков можно будет с 10 до 15 часов. На ряде участков в Челябинске будут прививать до 16 часов. Полный список участков, где будут работать мобильные вакцинальные бригады, размещен на сайте Челябинского областного центра медицинской профилактики.

Избиратели, которые по уважительной причине не могут прибыть в помещение для голосования, имеют возможность проголосовать на дому. Заявление нужно успеть подать до 14 часов 13 сентября.