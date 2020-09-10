Южноуральцев приглашают поставить прививку от гриппа в ТРК и на избирательных участках

В предстоящие несколько дней жители Челябинской области смогут бесплатно поставить себе прививки от гриппа в торгово-развлекательных комплексах и на избирательных участках.

Как сообщили агентству в пресс-службе регионального минздрава, с 11 по 13 сентября вакцинальные бригады будут работать на 613 пунктах в 36 муниципальных образованиях региона. Вакцинироваться на площадках избирательных участков можно будет с 10 до 15 часов. На ряде участков в Челябинске прививку можно будет поставить до 16 часов.

Так, в Советском районе вакцинальные пункты будут работать на участках в школах 15, 105, 121, 145, в гимназии 80, в ДК Колющенко и ДК железнодорожников, в Центральном районе – в школах №№8, 127 и 30 (филиале), а также в медакадемии. Полный список на сайте Челябинского областного центра медицинской профилактики.

Кроме того, с 10 по 13 сентября южноуральцы смогут поставить себе прививки от гриппа в торгово-развлекательных комплексах в Челябинске, Чебаркуле, Златоусте, Бредах и Октябрьском.

Кроме того, защитить себя от гриппа все желающие могут в поликлиниках.

Поставить себе бесплатную вакцину могут все желающие старше 18 лет, которые не имеют противопоказаний. Для этого необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также медицинский полис. Перед прививкой проводится осмотр пациента и консультация специалиста.