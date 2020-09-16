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Замена произошла

Текслер возглавил Челябинское реготделение «Единой России»

Политика
Сегодня, 21:58
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Автор: 
Любовь Юрина

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначен исполняющим полномочия секретаря Челябинского регионального отделения «Единой России». На этом посту он сменил Владимира Мякуша, который в течение 15 лет был бессменным лидером южноуральских единороссов.

Соответствующее решение о назначении Текслера принял Президиум Генерального совета «Единой России» 16 сентября.

Напомним, 13 сентября сразу после завершения выборов председатель партии Дмитрий Медведев предложил Алексею Текслеру возглавить Челябинское региональное отделение. Губернатор принял предложение.

Сегодня Алексей Текслер еще раз поблагодарил председателя и руководство партии за оказанное доверие и поддержку на выборах.

Спасибо за доверие, которое высказал председатель партии, спасибо всему руководству партии за внимание и поддержку, которую вы оказывали Челябинской области. «Те задачи, которые сегодня стоят перед «Единой Россией», во многом совпадают с задачами развития региона, - сказал губернатор. - Я готов стать секретарем и возглавить региональное отделение партии».

Напомним, Владимир Мякуш был бессменным секретарем Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» с июня 2015 года и по настоящее время. Весь этот период он также возглавлял и Законодательное собрание региона. Пока решение о том, кто возглавит парламент в новом созыве, не озвучено.

Владимир Мякуш возглавлял региональное отделение партии с 2005 года. «Считаю, что Алексей Текслер будет настоящим лидером регионального отделения партии, он это подтвердил на выборах, когда являлся лидером списка», - отметил Владимир Мякуш.

Алексей Текслер будет избран секретарем (избавится от приставки «и.п.») на конференции Челябинского регионального отделения партии. Планировалось, что она пройдет в ближайшие дни.

На этом же заседании утвердят окончательный список депутатов от ЕР в будущем парламенте и обсудят кандидатуры будущего спикера и его заместителей (единороссы получили большинство мандатов и их слово в этом вопросе будет решающим).

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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