Три претендента отказались от борьбы за пост главы Центрального района Челябинска по неизвестным причинам

За пост главы Центрального района Челябинска не захотели бороться трое из десяти претендентов - по неизвестным причинам. Они (Филипп Боровков, Иван Фадеев и Ирина Гладышева) не явились на состоявшийся сегодня, 21-го августа, отборочный этап конкурса.

Как отмечают в пресс-службе челябинской городской думы, накануне всем десяти претендентам (среди них и действующий глава Центрального района Виктор Ереклинцев) выслали уведомления о предстоящем событии.

Оставшиеся семь кандидатов представили членам конкурсной комиссии свои программы развития Центрального района, ответили на вопросы тестов, продемонстрировав знание федерального, регионального и муниципального законодательства.

Выступления претендентов длились в общей сложности три часа. Каждый говорил, сколько хотел, - во времени кандидаты были не ограничены. Так решила комиссия.

В пресс-службе городской думы Челябинска напомнили, что на предварительном заседании конкурсной комиссии был установлен низший порог баллов. Согласно этому решению, в следующий этап смогли пройти только кандидаты, набравшие по совокупности конкурсных испытаний не меньше 19-ти баллов.

В результате до голосования на заседании Центрального районного Совета депутатов, которое состоится 27-го августа в 11 часов, допустили шесть человек.

За кресло главы Центрального района Челябинска поборются первый заместитель директора ООО «Право и финансы» Максим Бакулин; индивидуальный предприниматель Артем Боровков; директор Красноармейского дома-интерната для престарелых и инвалидов «Березки» Виталий Евгеньев; действующий глава района Виктор Ереклинцев (с 2013-го года); электромеханик ОАО «РЖД» дирекции по ремонту тягового подвижного состава Александр Курочкин; депутат Челябинской городской Думы Владислав Орлов.

Напомним, днем ранее, 20-го августа, состоялся отборочный этап конкурса на должность главы Ленинского района, который в настоящее время (с 2011-го года) возглавляет Александр Орёл, ставший одним из претендентов на пост.

Соперниками действующего главы в борьбе за эту должность являются депутат Челябинской городской Думы от Совета депутатов Ленинского района Виталий Родионов, заместитель начальника по финансовым вопросам МКУ «ЦОДОО» по Тракторозаводскому району Челябинска Евгений Янушкевич и начальник отдела благоустройства администрации Ленинского района Сергей Евдокимов.

Каждый из четырех кандидатов представил свои программы развития района, ответил на вопросы тестов (это была проверка знаний законодательства и правовых актов).

Члены конкурсной комиссии констатировали, что все кандидаты хорошо подготовлены и прекрасно знают муниципальное законодательство. Как итог - до голосования на заседании Ленинского районного Совета депутатов, которое состоится 27-го августа, были допущены все четверо претендентов.

На заседании кандидатам предстоит выступить перед районными депутатами, которые выберут главу Ленинского района путем голосования.

Интересно, что оба действующих районных главы - и Виктор Ереклинцев, и Александр Орёл - в прошлом были педагогами. Орёл работал в одной из челябинских школ учителем физики, Ереклинцев преподавал историю гимназистам.