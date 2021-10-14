В ГЖИ Челябинской области назначен новый руководитель

Начальником Государственной жилищной инспекции Челябинской области возглавила Рашида Ковалева.

Соответствующее постановление подписал губернатор региона Алексей Текслер 14 октября 2021 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Рашида Рашитовна возглавляла контрольно-правовое управление министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.

С апреля 2021 года по настоящее время ГИЖ региона обязанности руководителя ГЖИ исполнял заместитель начальника Андрей Солопов.

Напомним, 29 апреля 2021 года исполняющий обязанности начальника Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» Элла Никитина покинула занимаемый пост по собственному желанию. Она руководила ведомством с октября 2019 года. Ранее не был продлен контракт с прежним начальником Олегом Датских.