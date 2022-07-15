Валентина Матвиенко назвала развитие Челябинской области позитивным

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рабочего визита в Челябинскую область подчеркнула, что регион имеет важное значение в экономическом развитии России.

Данную мысль спикер СФ озвучила на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и полномочным представителем президента в УрФО Владимиром Якушевым.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на встрече обсуждались вопросы промышленного развития региона, модернизации социальной сферы, а также проблемы, которые нужно в ближайшем будущем устранить.

Валентина Матвиенко отметила, что сейчас требуется дополнительная общая мобилизация, чтобы не снизились доходы граждан, не выросла безработица: «Работа должна вестись точечно, по каждому предприятию: здесь необходимо помочь, поддержать, принять решения в том числе на федеральном уровне».

Алексей Текслер на встрече рассказал о социально-экономическом развитии Челябинской области и о принимаемых мерах по недопущению кризисных явлений в экономике региона, а также о проектах развития в социальной сфере Челябинской области.

Председатель Совета Федерации отметила, что позитивное развитие Челябинской области идет практически по всем направлениям: в регионе уделяется большое внимание социальной сфере, образованию, здравоохранению, детскому здравоохранению, улучшается ситуация с транспортом.

Валентина Матвиенко добавила, что Совет Федерации готов оказывать комплексную поддержку и содействие, в частности, в вопросе строительства детской больницы в Челябинске, так как детское здравоохранение – один из главных приоритетов.

«Совет Федерации, вы лично оказываете неоценимую помощь всем регионам и Челябинской области. Недавно мы проводили Дни Челябинской области в Совете Федерации. Все поручения, данные там, выполняются. Огромное спасибо за внимание к нам, мы это ценим. Ваша поддержка по многим вопросам является неоценимой», – отметил Алексей Текслер.

Также губернатор Челябинской области предложил отметить столетие со дня основания Магнитогорска в 2029-м году на государственном уровне. Валентина Матвиенко согласилась, что Магнитогорск заслуживает такого особого отношения.

В свою очередь, Владимир Якушев подчеркнул, что «Челябинская область знаковая, как и Уральский федеральный округ, с точки зрения экономики для нашей страны».

«На сегодняшний день субъекты УрФО – это 25% федерального бюджета. Челябинская область – не исключение, здесь находится мощная промышленность, большие, мощные предприятия», – сказал Владимир Якушев.