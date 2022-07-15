Матвиенко и Якушев посетили социальные объекты Магнитогорска

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе рабочей поездки в Магнитогорск осмотрели детский сад №183 и Центр охраны материнства и детства.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, «Центр развития ребенка – детский сад №183 Магнитогорска» построен в рамках национального проекта «Демография». В учреждении работает 12 групп, из которых девять - оздоровительной направленности (шесть ясельных, три дошкольных), две группы компенсирующей направленности (для детей с задержкой психического развития и нарушением речи) и одна группа для детей с сахарным диабетом.

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В детском саду расположены спортивный и музыкальный залы, сенсорная комната, кабинет логопеда-психолога, кабинет лепки и ИЗО. Все помещения соответствуют современным требования к организации образовательного процесса. Для оздоровления детей предусмотрена спелеокамера (соляная пещера).

Учреждение оснащено современной компьютерной техникой, интерактивным оборудованием, робототехническими конструкторами, специализированным оборудованием, спортивным инвентарем.

В здании детского сада создана безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями и предусмотрено вспомогательное оборудование, чтобы детям было комфортно учиться.

В настоящее время системе образования Магнитогорска функционирует 122 дошкольные образовательные организации, 14 групп в структуре школ, 1 частный детский сад. Общее количество воспитанников – 28 тысяч 710. В рамках национального проекта «Демография» построены детские сады в 137-А микрорайоне на 230 мест и в 147 микрорайоне на 290 мест.

Центр охраны материнства и детства Магнитогорска организован в 2020 году по инициативе губернатора Алексея Текслера. К нему прикреплено свыше 92 тысяч детей и сто тысяч женщин, проживающих в Магнитогорске. Кроме того, медицинская помощь оказывается и жителям сельских районов – это более 46 тысяч детей и 11 тысяч женщин.

В структуре Центра сформированы педиатрический и акушерско-гинекологический модули, функционирует 677 коек для круглосуточного лечения больных, внедрены стационарно-замещающие технологии (106 коек дневного стационара и стационар на дому).

В медучреждении ежегодно получают специализированную и высокотехнологическую помощь около тысячи 350 новорожденных. Работает реанимационно-консультативный центр для новорожденных с выездной реанимационной бригадой.

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Также в Центре занимаются охраной репродуктивного здоровья детей и подростков, работают два амбулаторных отделения реабилитации детей, есть кабинет охраны зрения детей и подростков, а также консультативно-диагностический центр для жителей сельских районов.

В последнее время реализуется программа укрепления материально-технической базы ЦОМиД, проходит оснащение подразделений современным медицинским оборудованием, совершенствуется диагностическая, лечебная и реабилитационная база учреждения.