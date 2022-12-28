Вектор внешней активности ЮУрГУ может развернуться на Азию и Восток

Влияние геополитических реалий на деятельность Южно-Уральского государственного университета обозначил и.о.ректора Александр Вагнер при подведении итогов года.

На межвузовских проектах политическая ситуация может отразиться в следующем году, в текущем не сказалось влияние СВО на планы, имевшиеся на начало года. Колебания были в пределах нормы: какие-то направления перестали быть активными, кто-то из-за рубежа вернулся преподавать. В дальнейшем ректор спрогнозировал вероятность более активной работы с вузами Азии и Востока.

Деятельности лаборатории суперкомпьютерного моделирования и научно-образовательного центра «Искусственный интеллект и квантовые технологии» не угрожают проблемы с программным обеспечением или оборудованием: все было приобретено в плановом порядке.

«Один нейрокомпьютер мы установили в этом году, другой, «Торнадо», работает более 10 лет», — сказал Александр Вагнер. Однако, с учетом объема работы у студентов и ученых мощности нужны дополнительные, по словам ректора, и для решения этого вопроса в вузе прорабатывают возможность партнерства с МГУ, Яндексом или другими организациями, которые занимаются облачными вычислениями.

В текущем году вуз ощутил рост востребованности научных разработок для индустриальных предприятий и сектора оборонной промышленности. Интеграция с реальным сектором экономики на всех уровнях увеличивается в сфере импортозамещения, импортоопережения, зеленых технологий.

В настоящий момент ЮУрГУ участвует в четырёх импортозамещающих разработках в рамках Уральского межрегионального научно-образовательного центра , пять находятся на экспертизе в УрО РАН. Один из недавних примеров - запрос на разработку коробки передач для полноприводных автомобилей.

Предприятия нуждаются в разработке программных комплексов управления электродвигателями, и в этом направлении тоже ведут работу в ЮУрГУ.