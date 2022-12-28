28.12.2022
50 тысяч номеров газет теперь в распоряжении жителей Челябинской области
28.12.2022
Снова доступен: скачивать Windows можно без VPN
28.12.2022
График выплат пенсий за январь обнародовал ПФР по Челябинской области
28.12.2022
Елка желаний: дочь бойца СВО Аяна из Челябинской области получила синтезатор
27.12.2022
Металлурги ЧЦЗ исполнили новогодние желания воспитанников Центра помощи детям в Карабаше
27.12.2022
Мобильные привычки жителей Челябинской области изменились в 2022 году
Вектор внешней активности ЮУрГУ может развернуться на Азию и Восток
27.12.2022
В Челябинске бывший сотрудник связал бухгалтера и украл зарплатные деньги
27.12.2022
На военной кафедре ЮУрГУ начнут готовить операторов беспилотников
27.12.2022
Александр Вагнер: проект студенческого кампуса в 2022 году прошел точку невозврата
23.12.2022
Студенты ЮУрГУ на завершающей неделе 2022 года будут учиться дистанционно
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска отправили под домашний арест
27.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска могут отправить под домашний арест
27.12.2022
Пришло УФСБ: депутат городской Думы Челябинска стал фигурантом уголовного дела
26.12.2022
На фоне СВО в Челябинской области вырос уровень активности деструктивных элементов
25.12.2022
Плечом к плечу. Журналист помог солдату найти правду
23.12.2022