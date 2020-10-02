Адвокат отца «Тесака» заявил о препятствиях для независимой экспертизы

Адвокат отца Максима Марцинкевича («Тесака»), который был найден мертвым в СИЗО Челябинска, заявил о том, что над трупом могли «поработать» судмедэксперты в морге областного центра, чтобы скрыть следы возможного преступления. Также правозащитник сообщил о том, что сотрудники подмосковного морга, где сейчас находится тело «Тесака», рассказали, что местные силовики оказывают на них давление.

Об этом адвокат Алексей Михальчик сообщил на своей странице в социальной сети. Он рассказал, что тело Максима Марцинкевича, известного по прозвищу «Тесак», в минувшее воскресенье было доставлено в Москву.

«На протяжении четырех дней мы не можем обеспечить доступ эксперта для осмотра тела. Хотя изначально в морге была договоренность о том, что никаких препятствий не будет создаваться. На условиях анонимности сотрудники морга нам сообщили, что силовики стали оказывать на них давление и запретили создавать условия для проведения осмотра тела. В морге круглосуточно дежурит наряд полиции. Мы не можем получить никакого доступа», - сообщил адвокат Алексей Михальчик.

При этом он отметил, что многие призывают семью отменить похороны, которые назначены на третье октября.

«Здесь нужно понимать, что чем больше проходит времени, тем больше происходит изменений с телом. Это может препятствовать установлению причин повреждений. По фото, которые есть, многие эксперты говорят, что было глумление над телом. По странгуляционной борозде, которая была на шее, был проведен разрез. Потом он был зашит. Такое исследование не проводится, никто из экспертов, которые занимаются судебной медициной, не смогли привести подобный пример. Все говорят, что именно эта борозда – это тот след на теле, который может стать важным доказательством», - добавил Алексей Михальчик.

Также адвокат сообщил, что исследование кожных покровов возле странгуляционной борозды может дать ответ, была имитация повешения или человек повесился сам.

«То, во что превратили этот след странгуляционной борозды судмедэксперты Челябинска, является по сути сокрытием следов преступления. Также у Максима Марцинкевича была травма на голени. Она также ими была разрезана и зашита. Сейчас серьезные сомнения возникают и по разрезам на руках. Максим был правшой, но самая глубокая рана у него находится на правой руке. Левой рукой он не мог такого сделать. После получения экспертизы от Челябинска будем сопоставлять факты, насколько грамотно была проведена экспертиза. Еще раз повторю, что действия экспертов Челябинска другие специалисты назвали глумлением над трупом», - сказал Алексей Михальчик.

Алексей Михальчик также добавил, что при необходимости они будут добиваться повторной медицинской экспертизы, вплоть до эксгумации трупа Максима Марцинкевича.

Напомним, труп трижды осужденного за возбуждение ненависти и вражды, а также разбой и хулиганство националиста Максима Марцинкевича был обнаружен в камере следственного изолятора №3 Челябинска, где он в день смерти, 16-го сентября, находился один.

Еще до проведения экспертизы адвокат Алексей Михальчик заявлял о своей уверенности в том, что его клиент не покончил с собой в камере СИЗО, а был убит.

Защитник уже написал заявление на имя председателя СКР Александра Бастрыкина, в котором просит возбудить по факту случившегося уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство».