Адвокат Максима Тесака Марцинкевича уверен, что его клиента убили

Адвокат националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак Алексей Михальчик уверен, что его клиент не покончил с собой в камере СИЗО №3 Челябинска.

Защитник уже написал заявление на имя председателя СКР Александра Бастрыкина, в котором просит возбудить по факту случившегося уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство».

По мнению Алексея Михальчика, несмотря на то обстоятельство, что представители ФСИН в качестве причины смерти назвали суицид, смерть Тесака наступила в результате убийства.

«Марцинкевич морально устойчивый и волевой человек, который никогда не высказывал суицидальных намерений. Девятого сентября он жаловался защитнику на пытки, которыми его подвергают с целью склонения к признанию в совершении преступлений, которые он не совершал», - написал Алексей Михальчик.

Также правозащитник на своей странице в социальной сети отметил, что возможность суицида считает лишь безграмотной инсценировкой.

«Предполагаю, что Максима опять начали пытать и перестарались. Должностные лица, которые это допустили, а также непосредственные исполнители должны быть привлечены к уголовной ответственности! Считаю, что все версии возможно проверить только в рамках возбужденного уголовного дела. Призываю руководителя следственного комитета взять ситуацию под личный контроль. Со средневековыми пытками в России 21 века пора заканчивать», - считает Алексей Михальчик.

Напомним, ранее СУ СКР по Челябинской области сообщил, что в камере СИЗО №3 Челябинска, где был обнаружен мертвым националист Максим Марцинкевич, найдены предсмертные записки.

Как сообщил старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Владимир Шишков, сейчас для полного и всестороннего установления обстоятельств произошедшего в следственных органах проводится процессуальная проверка.

Проводится опрос свидетелей, назначены необходимые исследования. «Следователями будут установлены все обстоятельства и причины, предшествовавшие произошедшему. При наличии оснований будет дана оценка действиям или бездействиям сотрудников учреждения, где содержался заключенный», - сообщил Владимир Шишков.

По его словам, в настоящее время у следствия нет оснований полагать, что смерть заключенного носит криминальный характер.

Напомним, труп трижды осужденного за возбуждение ненависти и вражды, а также разбой и хулиганство националиста Максима Марцинкевича был обнаружен в камере, где он находился один, вчера, 16-го сентября.

Свою проверку по факту случившегося также организовала прокуратура Челябинской области.

Фото предоставлено Алексеем Михальчиком