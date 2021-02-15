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Аферист хотел выложить в Интернет интимные фото пенсионерки из Челябинска

Аферист вымогал у 73-летней жительницы Челябинска 650 долларов по электронной почте. Мошенник угрожал, что разместит интимные фото женщины в Интернете.

Этот факт агентству «Урал-пресс-информ» подтвердили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Как стало известно, на электронную почту 73-летней жительницы Челябинска пришло сообщение от неизвестного. Он требовал 650 долларов в биткоинах. Аферист также написал, что если она не выполнит его условия, то он разместит интимные фото женщины в Интернете. Якобы, он наблюдал за ней через веб-камеру.

Женщина обратилась в полицию и прокуратуру.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают, что нельзя верить звонкам неизвестных, не поддаваться на их провокации, не открывать письма, которые приходят с незнакомых адресов.

В случае любого подозрения, что вы могли стать жертвой мошенников, обращайтесь за помощью в полицию. Звонки принимаются круглосуточно.