Алексей Текслер выразил соболезнования жителям Татарстана в связи с трагедией в школе

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования жителям Татарстана в связи с трагедией, случившейся в казанской школе № 175.

Во вторник, 11 мая, двое молодых людей устроили стрельбу в гимназии №175 Казани по ул. Джаудата Файзи.

Как сообщил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, который находится на месте происшествия, погибли восемь человек (семеро учащихся и один учитель) и пострадали, по разным данным, 20-21 человек (они госпитализированы).

В школе погибли ученики восьмого класса: четверо мальчиков и трое девочек. «Сегодня случилась большая трагедия для всей нашей республики и для всей нашей страны», - подчеркнул президент Татарстана.

Президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в казанской школе, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер направил правительственную телеграмму, в которой выразил соболезнования президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову, а также всем жителям Республики в связи с трагедией в школе № 175 Казани.

«Гибель школьников и сотрудницы учебного заведения болью отозвалась в сердцах жителей Челябинской области и всей России. Искренне разделяю горечь непоправимой утраты и скорблю вместе с родными и близкими жертв», - говорится в телеграмме.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в Казань направлен спецборт МЧС с медиками, психологами и необходимым медицинским оборудованием. На место происшествия вылетят министр просвещения Сергей Кравцов и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Директору Росгвардии Виктору Золотову дано поручение проработать новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте и находиться на руках у населения.

Рустам Минниханов отметил, что школе и семьям будет оказана вся необходимая помощь.

По решению президента РТ 12 мая в Татарстане объявлено днем траура в связи с трагедией в гимназии №175. Во всех казанских школах отменены занятия во вторую смену 11 мая и завтра, 12 мая.

«По поручению Президента республики будут организованы проверки всех учебных учреждений Татарстана. Кроме того, Президентом поставлена задача обеспечить в учебных учреждениях повышенные меры безопасности», – сообщила пресс-секретарь Президента РТ Лилия Галимова.