11.05.2021
Челябинцу разбившему стекло в поликлинике назначили исправительные работы
11.05.2021
Челябинцы смогут 12 мая бесплатно провериться на ВИЧ в пункте у железнодорожного вокзала
11.05.2021
В Полетаево водитель мопеда сбил собаку и погиб на месте
11.05.2021
Южноуральским поисковикам удалось найти останки еще двух бойцов
11.05.2021
В Челябинске из окна выпал восьмилетний мальчик
11.05.2021
На Куйбышева продолжаются восстановительные работы
Алексей Текслер выразил соболезнования жителям Татарстана в связи с трагедией в школе
11.05.2021
В школах Челябинской области усилят меры безопасности после трагедии в Казани
11.05.2021
В Челябинске второклассника госпитализировали после выстрела в голову
11.05.2021
В школе Казани в результате стрельбы погибли девять человек, еще 20 – ранены
11.05.2021
Большинство родителей недовольны качеством образования в школе
На площади Революции создают место отдыха для любителей экстрима
11.05.2021
Реалии Челябинска: в Саду Победы инвалиду предложили сходить в туалет в «полторашку»
11.05.2021
Середина мая в Челябинской области будет по-летнему жаркой, а потом дожди и прохлада
10.05.2021
В центре Челябинске - военные и боевая техника, над городом - бомбардировщики
09.05.2021
Южный Урал празднует Великую Победу
08.05.2021