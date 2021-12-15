Копейск получил представление прокуратуры за «косяки» при благоустройстве Копейска

Прокуратура Копейска (Челябинская область) внесла главе города Андрею Фалейчику представление об устранении нарушений законодательства в части содержания объектов благоустройства.

Внесение представления мэру Копейска стало результатом совместно проведенной надзорным ведомством и представителем Центрального штаба Общероссийского Народного фронта проверки (с участием сотрудников городской администрации) состояния объектов, благоустройство которых осуществлялось в прошлом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда). Как напоминают в пресс-центре прокуратуры Челябинской области, ранее общественники из ОНФ отмечали, что ряд объектов благоустройства находится в неудовлетворительном состоянии.

В ходе выездной проверки были осмотрены сквер около монумента «Книга Памяти» на улице Хохрякова, монумент в виде фонтана на площади Трудовой Славы и прилегающая к нему территория, а также сквер-стадион в Горняцком жилом массиве около улицы Чернышевского.

«Проверка показала, что часть нарушений, выявленных представителями общественности, на момент осмотра устранена. Однако до настоящего времени не восстановлены малые архитектурные формы детской площадки, деформированы либо отсутствуют секции чугунных заборов на площади Трудовой Славы, не устранены дефекты асфальтного покрытия тротуара в сквере-стадионе в Горняцком жилом массиве», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Также, по сведениям Контрольно-счетной палаты Копейска, работы по благоустройству приняты органами местного самоуправления с нарушением установленного срока. При этом заказчик не начислил пеню и не направил требование об уплате денежных средств подрядчику - ООО «УралДорСтрой».

«По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования подготовлен перечень мероприятий по восстановлению объектов благоустройства, направлено заявление в суд о взыскании суммы пени с подрядной организации. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности», - отметила Наталья Мамаева.

Напомним, Копейск стал одним из муниципалитетов Южного Урала, где в третьей декаде сентября текущего года работали член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» Светлана Калинина и заместитель директора ФАУ «Проектная Дирекция Минстроя России» Маргарита Жаркова, которые оценивали качество реализации в регионе проекта «Формирование комфортной городской среды».

Эксперты также посетили Челябинск, Карабаш, Троицк, Еманжелинск, Южноуральск, Нязепетровск и Красноармейский район. Рейды, проведенные по дворам и общественным пространствам данных территорий, показали, что с формированием современной городской среды в Челябинской области не все гладко, хотя регион не находится в списке самых отстающих (с точки зрения благоустройства) субъектов Российской Федерации.

После проверок Светлана Калинина заявила, что все выявленные нарушения должны быть исправлены к 15-му октября. В противном случае, сказала тогда представитель ОНФ, она будет настаивать на привлечении к ответственности глав муниципалитетов и лиц, подписавших акты о приемке некачественных работ. Отметим, Копейск лидировал в списке претендентов на попадание в антирейтинг, так как муниципалитет показал неудовлетворительный результат по благоустройству и содержанию новых объектов.

Впоследствии, в октябре, по истечении срока, установленного Светланой Калининой, местные представители Народного фронта осмотрели все объекты благоустройства, попавшие в ее поле зрения, и пришли к выводу, что власти муниципальных образований Челябинской области не торопятся проводить работу над ошибками. Тогда общественники назвали Копейск лидером антирейтинга, заявив, что «объекты города-спутника так и остались в удручающем состоянии, несмотря на заверения представителей местной администрации о готовности обеспечить безопасность и комфорт горожан».

Интересно, что тогда же в сообществе «Подслушано в администрации Копейска» в ВКонтакте появилась противоположная информация (с фото) - о том, что на площади Трудовой славы все недостатки исправлены (ОНФ утверждал обратное).