Муниципалитеты Челябинской области оценили пользу от визита в регион Светланы Калининой

Муниципалитеты Челябинской области оценили пользу от визита в регион столичной комиссии по благоустройству.

Напомним, на Южном Урале в течение нескольких дней, с 21-го по 24-е сентября, работали член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» Светлана Калинина и заместитель директора ФАУ «Проектная Дирекция Минстроя России» Маргарита Жаркова.

Вместе с ними качество реализации в регионе проекта «Формирование комфортной городской среды» проверяли консультант отдела формирования городской среды министерства строительства Челябинской области Алина Морева, эксперты регионального отделения ОНФ.

Кроме того, комиссия выясняла, на что конкретно чиновники Южного Урала потратили денежные средства, выделенные из федерального бюджета

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», эксперты посетили Челябинск, Карабаш, Троицк, Еманжелинск, Южноуральск, Нязепетровск и Копейск, а также Красноармейский район. Рейды, проведенные по дворам и общественным пространствам, показали, что с формированием современной городской среды в Челябинской области не все гладко, хотя регион не находится в списке самых отстающих с точки зрения благоустройства субъектов Российской Федерации. Напомним, комиссия не поставила оценку «отлично» ни одному району Челябинска. Та же самая ситуация и в других проверенных муниципалитетах.

Тем временем, чиновники в городах, где побывали проверяющие, благодарны им за критику. Еманжелинский и Нязепетровский районы прокомментировали агентству «Урал-пресс-информ» итоги визита Светланы Калининой и других экспертов в свои территории.

В Еманжелинском районе комиссия работала 23-го сентября, осмотрев объекты благоустройства, проведенного в период с 2018-го по 2020-й год.

Проверяющие посетили в Еманжелинске памятник «Журавли», городской сквер, новую скейт-площадку. Глава района Евгений Светлов рассказал комиссии о перспективах благоустройства сквера, которое еще проводится в этом году и будет продолжено в следующем.

Также Светлана Калинина и другие эксперты проверили в Еманжелинске благоустроенные дворовые территории по адресам: улица Герцена, 23; улица Герцена 17, 19; улица Титова 17, 19; улица Чайковского, 20.

«В поселке Зауральском эксперты посетили детский парк, где была обустроена новая детская игровая и спортивная площадка, зона отдыха; семейный сквер, где уже созданы пешеходные зоны, установлены светильники, скамейки и урны вдоль всего прогулочного маршрута; близлежащие дворы. Проверяющие особо отметили оригинальное дизайнерское решение в оформлении трансформаторных подстанций в Зауральском городском поселении. Восторг вызвала обновленная до неузнаваемости детская школа искусств № 3. Специалисты отметили, что в районе активно благоустраиваются новые общественные пространства, но при этом сохраняется историческое наследие», - рассказали в администрации Еманжелинского района.

Что касается выявленных недостатков, то были установлены сроки для их устранения.

Проверяющие отметили конструктивное взаимодействие власти с управляющими компаниями и дали рекомендации по совершенствованию механизмов благоустройства.

«В целом по результатам проверки проводимого благоустройства общественных и дворовых пространств, их содержания, качества ремонтов в социальных учреждениях, контроля качества выполненных работ органам местного самоуправления Еманжелинского района и его поселений была дана положительная оценка», - отметили в территории.

Глава Нязепетровского муниципального района, где также побывала комиссия из Москвы, Сергей Кравцов подчеркнул, что это была «очень полезная встреча, заставляющая жителей малых городов немного поменять взгляд на благоустройство, посмотреть на мелочи со стороны и обыграть каждый островок общественной территории, в некоторых случаях - при минимальных затратах».

«Мелкие недочеты, на которые нам указали при строительстве новой набережной, могут испортить весь внешний вид променада. Более тщательно стоит принимать работы после их завершения, - отметил Сергей Кравцов. - Мы получили огромный пласт информации и полезного опыта в благоустройстве за несколько часов. Благодаря таким федеральным программам и поддержке губернатора в отдаленные уголки регионов приходят комфорт и красота, появляются новые объекты благоустройства и возрождаются дворовые территории».

Напомним, в Челябинске Светлана Калинина нашла ряд несовершенств в формировании современной городской среды. Она, например, осталась недовольна обустройством нового сквера в Советском районе на улице Свободы, 92-А. Эксперт высказала мнение, что отсыпанные дорожки и весьма скромно засеянные газоны – это слишком мало для шести миллионов рублей, потраченных на данный объект. Калинина потребовала переделать работу.

В Калининском районе критике подверглось потрепанное покрытие на новой набережной (общественное пространство явно не содержат должным образом). В Ленинском районе на детской площадке по улице Гагарина, 44 вместо песка проверяющие обнаружили травматичную щебенку. В парке «Плодушка» - сколы на новой плитке.

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Светлана Калинина заявила, что все выявленные нарушения должны быть исправлены к 15-му октября.

«В противном случае она намерена настаивать на привлечении к ответственности глав муниципалитетов и лиц, подписавших акты о приемке некачественных работ. В списке претендентов на попадание в антирейтинг сейчас лидирует Копейск, показавший неудовлетворительный результат по благоустройству и содержанию новых объектов», - сообщает региональное отделение ОНФ, приведя в качестве одного из самых ярких примеров установку в Копейске простых садовых скамеек и дешевых металлических урн синего цвета возле памятника жертвам политических репрессий, из-за чего облик мемориала сильно пострадал.