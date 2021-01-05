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Бастрыкин поручил провести проверку по факту ДТП с автобусом

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с автобусом детской хоккейной команды из Южноуральска, которая ехала на соревнования в Златоуст (Челябинская область). Благодаря грамотным действиям сотрудников ГИБДД, которые преградили дорогу вылетевшей на полосу встречного движения легковушке, дети не пострадали.

О проверке, организованной в регионе по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в том числе, на предмет наличия признаков нарушения правил дорожного движения в действиях всех участников ДТП», - сказал Владимир Шишков.

Напомним, ДТП произошло четвертого января на трассе М-5 в районе Миасса.

Автобус, в котором находились 17 юных хоккеистов, следовал из Южноуральска в Златоуст в сопровождении патрульного экипажа ДПС. Юные спортсмены направлялись на соревнования. На полосу встречного движения выехал автомобиль Киа Сид. Чтобы избежать столкновения с автобусом инспектором ДПС было принято решение преградить дорогу легковой автомашине. Один человек погиб на месте, трое были госпитализированы. Среди пострадавших есть и сотрудник полиции.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области