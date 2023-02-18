Бастрыкин взял на контроль расследование дело о гибели подростка в поселке Дзержинка

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту гибели 14-летнего подростка в поселке Дзержинка Верхнеуральского района (Челябинская область).

Напомним, трагедия произошла сегодня вечером, 17-го февраля: в результате разгерметизации газового баллона, после хлопка, в одной из квартир дома на двух хозяев обрушился потолок. Подросток погиб, четверо человек – трое взрослых и десятилетний ребенок – были доставлены в районную больницу.

Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 109 УК РФ - «Причинение смерти по неосторожности».

Как сообщили в СК России, председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Челябинской области Петру Решетникову доложить об обстоятельствах произошедшего.

В настоящее время проверку по факту случившегося проводит прокуратура Верхнеуральска.