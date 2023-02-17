В Челябинской области обрушился потолок в жилом доме: погиб подросток, четыре человека пострадали

В поселке Дзержинка Верхнеуральского муниципального района (Челябинская область) обрушился потолок в квартире жилого дома на двух хозяев, в результате чего погиб 14-летний подросток. В районную больницу госпитализированы трое взрослых и десятилетний ребенок.

Трагедия произошла сегодня вечером, 17 февраля, в результате разгерметизации пятилитрового газового баллона в доме – без последующего горения. Информация об этом поступила в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Челябинской области в 18 часов 45 минут.

По факту обрушения потолочного перекрытия в результате разгерметизации газового баллона прокуратура Верхнеуральска начала проверку. В случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования, заявили в надзорном ведомстве.

Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход процессуальной проверки, организованной следственными органами СУ СК РФ по Челябинской области.