Бизнесмен из Троицка осужден за взятку таможеннику

Суд приговорил предпринимателя к штрафу за взятку таможеннику Челябинска. Деньги бизнесмен дал за беспрепятственный проезд грузовых автомобилей из Республики Казахстан на территорию России.

Весной 2022 года житель Троицка предложил сотруднику Челябинской таможни 50 тысяч рублей за беспрепятственный проезд грузовых автомобилей из Республики Казахстан на территорию Российской Федерации. За эти деньги таможенник обязывался не применять таможенный контроль к определенным транспортным средствам.

Как сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ, о преступном предложении инспектор сообщил в отдел по противодействию коррупции Челябинской таможни. При попытке дачи взятки предпринимателя задержали. Операция проходила во взаимодействии с сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области.

Рассмотрев материалы уголовного дела, суд признал виновным 40-летнего южноуральца в совершении преступления, предусмотренного частью статьей «Дача взятки должностному лицу в значительном размере». Мужчине назначили наказание в виде штрафа в сумме 150 тысяч рублей.