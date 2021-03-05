Браконьеры закинули в Увильды запрещенные законом сети и были задержаны

В Челябинской области на озере Увильды задержаны рыбаки с запрещенными законом сетями. Ущерб, причиненный незаконной добычей водных биоресурсов, составил 260 тысяч рублей.
Об этом сегодня, пятого марта, в своем телеграм-канале рассказал заместитель министра экологии региона Виталий Безруков. По его словам, двое мужчин, ловивших рыбу с помощью находящихся под запретом рыболовных сетей, были обнаружены на Увильдах в ходе совместного рейда специалистов ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области», сотрудников ОМВД России по Аргаяшскому району и представителей Нижнеобского территориального управления федерального агентства по рыболовству.
Сетей была дюжина, выловленной незаконным способом рыбы – 92 экземпляра (сиг, рипус, щука).
В отношении правонарушителей возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».
«Ловля рыбы сетями запрещена законом. Подобные деяния влекут за собой привлечение лица к уголовной ответственности с назначением наказания в виде штрафа и конфискацией орудия преступления», - подчеркнул Виталий Безруков.