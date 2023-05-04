04.05.2023
«Flammis/Мерцания» Екатерины Савочкиной: графика и фотография одновременно
04.05.2023
На Свердловском проспекте в Челябинске готовятся к укладке рельсошпальной решетки
04.05.2023
Бывший высокопоставленный таможенник-коррупционер из Челябинска осужден на шесть лет
04.05.2023
Торопитесь увидеть: в Челябинске зацвела сакура
04.05.2023
«Фуня» в Молодёжном: театр расскажет добрую историю крокодилицы-мечтательницы
04.05.2023
Первые отключения горячей воды в Челябинске начнутся 15 мая
Бывший высокопоставленный таможенник-коррупционер из Челябинска осужден на шесть лет
17.04.2023
Челябинские таможенники передали тонну сахара психоневрологическому интернату
06.03.2023
Челябинские таможенники задержали фуру, груженную насваем
14.02.2023
Пушки от южноуральских таможенников поехали на Донбасс
13.02.2023
Челябинские таможенники не дали «улететь» чучелам редких птиц в Казахстан
Южноуральцев предупреждают об аномальной жаре с третьего по седьмое мая
02.05.2023
КСП Челябинской области проверит расходы минспорта и его подведа на мероприятия по ГТО
02.05.2023
Южноуральцев предупреждают - рвать подснежники запрещено
29.04.2023
В Челябинской области раньше обычного распустился крайне опасный для человека кустарник
28.04.2023
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
27.04.2023