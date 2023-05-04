Бывший высокопоставленный таможенник-коррупционер из Челябинска осужден на шесть лет

Сосновский районный суд приговорил бывшего начальника отдела по противодействию коррупции Челябинской таможни Владимира Гефеля к шести годам исправительной колонии строгого режима, признав его виновным в получении взятки в особо крупном размере (часть шестая статьи 290 УК РФ).

Также осужденный лишен права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти, исполнением организационно-распорядительных полномочий сроком на три года.

В суде установлено, что осужденный в мае 2022 года через посредника получил часть взятки в размере 19,3 тысячи долларов США (свыше 1,2 миллиона рублей) из оговоренной суммы взятки в размере двух миллионов 450 тысяч рублей от представителя коммерческих организаций, занимающихся оказанием транспортно-логистических услуг.

Как сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области, деньги Гефелю передавали за беспрепятственное пересечение транспортных средств через таможенный пропускной пункт и ускоренное проведение таможенного осмотра.

После получения денег осужденного задержали на месте сотрудники УФСБ России по Челябинской области.