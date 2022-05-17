Басманный суд Москвы арестовал высокопоставленного сотрудника Челябинской таможни

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Челябинская таможня
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17.05.2022 13:34

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Басманный суд Москвы арестовал на два месяца месяца начальника отдела по противодействию коррупции Челябинской таможни Владимира Гефеля. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Судья Басманного районного суда Москвы вынес решение об избрании меры пресечения в отношении начальника отдела по противодействию коррупции Челябинской таможни Уральского таможенного управления Федеральной таможенной службы Владимира Гефеля.

«Коммерсант» пишет, что Владимир Гефель вымогал взятки у бизнесменов, требуя с них деньги за содействие в импорте крупных партий товаров из Казахстана в РФ. Источники «Ъ» сообщили, что пока в деле челябинского таможенника один эпизод о взятке в сумме 1,2 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе суда, уголовное дело в отношении него возбуждено 14 мая по признакам преступления, предусмотренного частью шестой статьи 290 УК РФ – «Получение взятки». Гефель был задержан 15 мая и в тот же день ему было предъявлено обвинение.

«В ходатайстве, представленном в суд с согласия  руководителя главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, следователь указывает, что причастность Гефеля к совершению инкриминируемого ему преступления подтверждается результатами оперативно-розыскной деятельности ФСБ России, показаниями свидетелей, изъятыми документами и иными доказательствами по уголовному делу», - сообщили в пресс-службе суда.

Имеются достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, с целью избежать уголовной ответственности и наказания за совершение особо тяжкого преступления Гефель может скрыться от предварительного следствия и суда, угрожать известным ему свидетелями иным участникам уголовного судопроизводства, которые изобличают его в совершении указанного преступления, с целью склонения их к изменению своих показаний либо к отказу от дачи показаний, уничтожить доказательства, сбор которых в настоящее время не завершен, а также иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Следователь просил избрать обвиняемому пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 15 июля 2022 года.

В судебном заседании следователь и прокурор доводы ходатайства следователя полностью поддержали, возражая против избрания меры пресечения в виде домашнего ареста.

Обвиняемый и его защитник указали о том, Гефель оказывать воздействие на свидетелей, скрываться и препятствовать следствию не намерен, в этой связи просили избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Суд постановил избрать обвиняемому Владимиру Гефелю меру пресечения в виде заключения под стражу, установить срок его содержания под стражей на один месяц 29 и двадцать девять суток, то есть до 14 июля 2022 года.

Автор: Инна Шемаева
Басманный суд
Челябинская таможня
Владимир Гефель
взятка
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14.05.2022 11:45

В Копейске будут судить организаторов подпольного алкогольного цеха, чью деятельность пресекли сотрудники ФБС и полиции

14.05.2022 11:30

За сутки заболели ковидом 135 южноуральцев, пять человек скончались

13.05.2022 21:58

Аэрофлот проводит свою проверку по факту гибели собаки при перевозке самолетом

13.05.2022 20:38

В Челябинской области на трассе А-310 на месяц ограничат движение

13.05.2022 20:23

Прокуратура проверит обстоятельства гибели пса на борту лайнера, летевшего из Челябинска в Москву

13.05.2022 19:31

ВТБ: спрос на ипотеку после снижения ставок вырос вдвое

13.05.2022 18:44

Южноуральцев приглашают на семейный «Пикник на Алом»

13.05.2022 18:27

Челябинский замгубернатора рассказал об ответственности застройщиков

13.05.2022 18:12

В воскресенье в Челябинске состоится крестный ход, в центре перекроют движение

13.05.2022 18:05

В выходные в Челябинской области местами дожди и грозы

13.05.2022 18:03

Мир не без добрых людей: в Копейске спасли одинокого дедушку

13.05.2022 17:53

Домашние животные разлетелись из Челябинской области по всему миру

13.05.2022 17:51

Анонсы событий и мероприятий на выходные

13.05.2022 17:45

В Челябинской области снова зеленеет «Сад памяти»

13.05.2022 17:38

Миронов: Россия должна покинуть ВОЗ, сотрудничавшую с биолабораториями США на Украине

13.05.2022 17:30

В Челябинской области не будут снижать темпы жилищного строительства

13.05.2022 17:26

Начальник УГИБДД по Челябинской области уходит в отставку

13.05.2022 17:24

Челябинский горсад имени Пушкина преображается и расцветает