Басманный суд Москвы арестовал высокопоставленного сотрудника Челябинской таможни

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца месяца начальника отдела по противодействию коррупции Челябинской таможни Владимира Гефеля. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Судья Басманного районного суда Москвы вынес решение об избрании меры пресечения в отношении начальника отдела по противодействию коррупции Челябинской таможни Уральского таможенного управления Федеральной таможенной службы Владимира Гефеля.

«Коммерсант» пишет, что Владимир Гефель вымогал взятки у бизнесменов, требуя с них деньги за содействие в импорте крупных партий товаров из Казахстана в РФ. Источники «Ъ» сообщили, что пока в деле челябинского таможенника один эпизод о взятке в сумме 1,2 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе суда, уголовное дело в отношении него возбуждено 14 мая по признакам преступления, предусмотренного частью шестой статьи 290 УК РФ – «Получение взятки». Гефель был задержан 15 мая и в тот же день ему было предъявлено обвинение.

«В ходатайстве, представленном в суд с согласия руководителя главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, следователь указывает, что причастность Гефеля к совершению инкриминируемого ему преступления подтверждается результатами оперативно-розыскной деятельности ФСБ России, показаниями свидетелей, изъятыми документами и иными доказательствами по уголовному делу», - сообщили в пресс-службе суда.

Имеются достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, с целью избежать уголовной ответственности и наказания за совершение особо тяжкого преступления Гефель может скрыться от предварительного следствия и суда, угрожать известным ему свидетелями иным участникам уголовного судопроизводства, которые изобличают его в совершении указанного преступления, с целью склонения их к изменению своих показаний либо к отказу от дачи показаний, уничтожить доказательства, сбор которых в настоящее время не завершен, а также иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Следователь просил избрать обвиняемому пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 15 июля 2022 года.

В судебном заседании следователь и прокурор доводы ходатайства следователя полностью поддержали, возражая против избрания меры пресечения в виде домашнего ареста.

Обвиняемый и его защитник указали о том, Гефель оказывать воздействие на свидетелей, скрываться и препятствовать следствию не намерен, в этой связи просили избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Суд постановил избрать обвиняемому Владимиру Гефелю меру пресечения в виде заключения под стражу, установить срок его содержания под стражей на один месяц 29 и двадцать девять суток, то есть до 14 июля 2022 года.