Челябинец перевел лжеполицейскому один миллион рублей

Житель Челябинска перевел аферисту, который представился полицейским, один миллион рублей. «Страж порядка» сообщил 60-летнему пенсионеру, что ему полагается денежная компенсация за ранее приобретенные им лекарственные препараты.

По данному факту в полиции Тракторозаводского района Челябинска возбуждено уголовное дело.

Потерпевший рассказал, что ему позвонил мужчина, который представился сотрудником полиции и сообщил, что ему полагается денежная компенсация в размере 580 тысяч рублей за ранее приобретенные им лекарственные препараты. Мужчина действительно около двух лет назад приобретал лекарства, заказывая их через сеть Интернет, поэтому никаких подозрений или сомнений при разговоре, у потерпевшего не возникло.

«В последствии, в течении нескольких дней мошенники созванивались с потерпевшим по телефону, и под различными предлогами: открытие счета, сохранность депозитной ячейки, доставка денежных средств и другие требовали перевести им денежные средства в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Таким образом, потерпевший совершил несколько денежных переводов на общую сумму свыше одного миллиона рублей. Помимо личных сбережений, для совершения денежных операций потерпевший оформлял кредиты в различных банках», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Напоминаем, если ваши знакомые в социальных сетях просят вас помочь с переводом денежных средств, лучше перезвоните лично лицу, от имени которого к вам обращаются, чтобы убедиться, действительно ли требуется помощь. Ни при каких условиях никогда и никому не сообщайте свои персональные данные.

Также следует помнить, что банковские работники по телефону не запрашивают персональные данные, пароли и пришедшие в смс коды доступа к личным кабинетам, тем более не предлагают перевести деньги на иные счета. Если вам поступил звонок от неизвестных с подобным предложением, завершите разговор. В случае сомнений в сохранности ваших сбережений перезвоните по телефонным номерам, указанным на ваших банковских карточках или прописанных в договорах, а также можете обратиться непосредственно в финансово-кредитную организацию.

Добавим, что за последнюю неделю жители региона перевели аферистам порядка десяти миллионов рублей.

В случае совершения преступления необходимо обращаться в полицию. Заявления принимаются круглосуточно.