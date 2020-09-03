ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Челябинец перевел лжеполицейскому один миллион рублей

Происшествия
Сегодня, 12:33
Размер текста
Автор: 
Инна Шемаева

Житель Челябинска перевел аферисту, который представился полицейским, один миллион рублей. «Страж порядка» сообщил 60-летнему пенсионеру, что ему полагается денежная компенсация за ранее приобретенные им лекарственные препараты.

По данному факту в полиции Тракторозаводского района Челябинска возбуждено уголовное дело.

Потерпевший рассказал, что ему позвонил мужчина, который представился сотрудником полиции и сообщил, что ему полагается денежная компенсация в размере 580 тысяч рублей за ранее приобретенные им лекарственные препараты. Мужчина действительно около двух лет назад приобретал лекарства, заказывая их через сеть Интернет, поэтому никаких подозрений или сомнений при разговоре, у потерпевшего не возникло.

«В последствии, в течении нескольких дней мошенники созванивались с потерпевшим по телефону, и под различными предлогами: открытие счета, сохранность депозитной ячейки, доставка денежных средств и другие требовали перевести им денежные средства в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Таким образом, потерпевший совершил несколько денежных переводов на общую сумму свыше одного миллиона рублей. Помимо личных сбережений, для совершения денежных операций потерпевший оформлял кредиты в различных банках», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Напоминаем, если ваши знакомые в социальных сетях просят вас помочь с переводом денежных средств, лучше перезвоните лично лицу, от имени которого к вам обращаются, чтобы убедиться, действительно ли требуется помощь. Ни при каких условиях никогда и никому не сообщайте свои персональные данные.

Также следует помнить, что банковские работники по телефону не запрашивают персональные данные, пароли и пришедшие в смс коды доступа к личным кабинетам, тем более не предлагают перевести деньги на иные счета. Если вам поступил звонок от неизвестных с подобным предложением, завершите разговор. В случае сомнений в сохранности ваших сбережений перезвоните по телефонным номерам, указанным на ваших банковских карточках или прописанных в договорах, а также можете обратиться непосредственно в финансово-кредитную организацию.

Добавим, что за последнюю неделю жители региона перевели аферистам порядка десяти миллионов рублей.

В случае совершения преступления необходимо обращаться в полицию. Заявления принимаются круглосуточно.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Вчера, 11:33
С начала сезона охоты на птицу в Челябинской области уже выявлено 40 нарушений
Вчера, 11:25
В Челябинской области аферисты «развели» доверчивых людей почти миллион рублей
Вчера, 10:45
Причиной отмены рейсов из аэропорта Челябинска стало повреждение кабеля
01.09.20 17:17
Благодаря прокуратуре в «Тихой заводи» под Миассом теперь не тихо
01.09.20 16:55
Прокуратура требует лишить мандата депутата ЗСО Николая Янова
01.09.20 15:55
Карталинец пытался перевезти наркотики в руле велосипеда
31.08.20 16:34
Челябинец напал на полицейского и стрелял по соседу по даче
31.08.20 16:33
Афера с госконтрактом на 285 миллионов рублей для «ЧТЗ-Уралтрак» вылилась в уголовное дело
31.08.20 15:26
Полицейские Челябинска прикрыли нарколабораторию по производству амфетамина
31.08.20 12:35
По факту о возможных домогательствах до мальчиков в детском лагере в Каштаке возбуждено уголовное дело
Спорт
Сегодня, 10:42
Челябинск впервые примет чемпионат России по легкой атлетике
Общество
Сегодня, 09:16
Утвержден график проведения ВПР для школьников
Новости
Сегодня, 13:10
Общество
Нязепетровск получит от государства 50 миллионов на благоустройство набережной
Сегодня, 12:25
Общество
Полицейские Магнитогорска и Златоуста присоединились к акции МВД России «Наш мир»
Сегодня, 12:13
Культура
Изоляция пошла Историческому музею на пользу – посещаемость растет
Сегодня, 11:56
Экономика
С 2021 года отменяется ЕНВД, предпринимателям нужно выбрать иные режимы налогообложения
Сегодня, 11:22
Происшествия
В Челябинске будут судить ОПГ наркооптовиков
Материалы рубрики
Сегодня, 11:22
Происшествия
В Челябинске будут судить ОПГ наркооптовиков
Вчера, 17:06
Происшествия
Прокуратура отстояла законность приговора педофилу из Еманжелинска
Вчера, 15:20
Происшествия
Фигурант по делу Тефтелева пытался, но не смог выйти из СИЗО
Вчера, 14:06
Происшествия
Ай да посылка: челябинец обнаружил в почтовой посылке булыжники вместо кроссовок
Вчера, 11:56
Происшествия
Чемпион России по смешанным единоборствам, организовавший в Магнитогорске ОПГ, отправился в колонию
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика