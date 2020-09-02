В Челябинской области аферисты «развели» доверчивых людей почти миллион рублей

Только за сутки почти на миллион рублей обогатились аферисты в Челябинской области. Доверчивые сограждане, наступая на те же грабли. продолжают сообщать незнакомцам данные свои банковских карт, лишаясь тем самым своих сбережений.

Так, в отдел полиции Металлургического района Челябинска обратился 43-летний житель Челябинска, который рассказал, что ему на мобильный телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что неизвестные пытаются получить доступ к его расчетному счету, и для того чтобы избежать хищения сбережений, необходимо перевести их на вновь открытый счет в этом же банке. Для совершения данной операции злоумышленник попросил сообщить ему реквизиты банковской карты и секретные смс-пароли. Получив необходимые сведения, подозреваемый похитил принадлежащие потерпевшему денежные средства в сумме около 700 000 рублей.

В аналогичную ситуацию попал и пенсионер из села Кизильское.

«Звонившая женщина представилась начальником службы безопасности банка и сообщила, что мошенники пытаются снять денежные средства с карты потерпевшего. Для того, чтобы предостеречь незаконное снятие, пожилому мужчине посоветовали совершить перевод денежных средств с карты на другой счет по номеру телефона. Доверившись мошеннице, пенсионер лишился денежных средств на сумму более 40 000 рублей», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Другому местному жителю пришло сообщение в социальной сети от знакомой, которая попросила номер банковской карты, чтобы перевести деньги с Яндекс кошелька. Через некоторое время молодому человеку пришло сообщение с просьбой написать код, который пришел в СМС-сообщении. Потерпеший пошагово выполнял все операции, в том числе ввел данные своей банковской карты. Спустя некоторое время, молодой человек, встретившись со своей знакомой, рассказал ей о произошедшем. Девушка сообщила, что она никаких сообщений с просьбой о переводе денег не писала, а ее страница заблокирована.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

Напоминаем, что банковские работники по телефону не запрашивают персональные данные, пароли и пришедшие в смс коды доступа к личным кабинетам, тем более не предлагают перевести деньги на иные счета. Если вам поступил звонок от неизвестных с подобным предложением, завершите разговор. В случае сомнений в сохранности ваших сбережений перезвоните по телефонным номерам, указанным на ваших банковских карточках или прописанных в договорах, а также можете обратиться непосредственно в финансово-кредитную организацию.

«Если ваши знакомые в социальных сетях просят вас помочь с переводом денежных средств, лучше перезвоните лично лицу, от имени которого к вам обращаются, чтобы убедиться, действительно ли требуется помощь. Ни при каких условиях никогда и никому не сообщайте свои персональные данные»,- добавили в региональном полицейском главке.

В случае совершения преступления необходимо обращаться в полицию. Заявления принимаются круглосуточно.