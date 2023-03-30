Челябинские подростки, сбитые машиной на тротуаре, получили серьезные травмы

Прокуратура Челябинска взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту ДТП, в котором пострадали двое подростков 2008 года рождения.

Напомним, ребята ехали на электросамокате, когда в них врезалась автоледи на иномарке «Ниссан Жук». Авария произошла около пяти часов вечера 29 марта у дома №26 по улице Кулибина.

Как сообщает пресс-центр региональной прокуратуры, 39-летняя автомобилистка выехала за пределы проезжей части вправо и на тротуаре наехала на юных горожан, передвигавшихся на электросамокате.

В результате подростки получили телесные повреждения, которые могут быть квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Теперь автоледи, по вине которой пострадали несовершеннолетние челябинцы, стала фигуранткой уголовного дела по части первой статьи 264 УК РФ, возбужденного следственным управлением УМВД России по городу Челябинску.