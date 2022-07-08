Челябинские таможенники накрыли банду валютчиков

Сотрудники Челябинской таможни раскрыли преступную группу, которая занималась валютными махинациями. Злоумышленники незаконно перевели более 45 тысяч Евро (это более четырех миллионов рублей) на счета нерезидентов РФ.

Как сообщили в пресс-службе Челябинской таможни, денежные средства перечислялись под видом поставки промышленного оборудования в рамках фиктивных внешнеэкономических контрактов, оформленных на подставное лицо.

«Подозреваемые в незаконном совершении валютных операций по выводу денежных средств в иностранной валюте предоставляли недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов», – комментирует заместитель начальника Челябинской таможни. Евгений Мелехов.

По данному факту Челябинской таможней возбуждены два уголовных дела.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий по установлению всех участников преступной группы.