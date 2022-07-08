08.07.2022
В Челябинской области ведется капремонт дороги Кузяшева - Акбашева – Марксист
08.07.2022
В Челябинской области растет число умерших от ковида за сутки
08.07.2022
Челябинские таможенники накрыли банду валютчиков
08.07.2022
Благоустройство пешеходной зоны на улице Свободы вошло в заключительную фазу
08.07.2022
Наталья Котова поздравила челябинцев с Днем семьи, любви и верности
08.07.2022
В нацпарке «Зигальга» отметился одинокий старый волк
Челябинские таможенники накрыли банду валютчиков
17.05.2022
Басманный суд Москвы арестовал высокопоставленного сотрудника Челябинской таможни
13.05.2022
Челябинские таможенники пресекли вывоз из региона почти 130 тонн сахара
16.03.2022
Челябинская таможня открыла «горячую линию» для вынужденных переселенцев
11.03.2022
Челябинская таможня предупреждает о запрете на вывоз валюты
На областном Сабантуе представят уникальный Коран начала 19 века
07.07.2022
На помощь маленьким пациентам ЧОДКБ пришли врачи федеральных медцентров
07.07.2022
Парадоксы Челябинска: новый «перрон» на площади Революции перекрыли чугунным забором
06.07.2022
Власти радуются строительству висячего моста через Миасс, челябинцы волнуются о судьбе бора
05.07.2022
Челябинцы предлагают Котовой искать провокаторов и вредителей в собственной команде
04.07.2022