06.03.2023
Челябинские таможенники задержали фуру, груженную насваем
06.03.2023
КСП Челябинской области выявила нарушения в сфере закупок на 222,9 миллиона
06.03.2023
Студенческие отряды Южного Урала приступили к обучению проводников
06.03.2023
«Серебряный лучник» отметил ММК за яркую кампанию к 90-летию
06.03.2023
На плотине Челябинска из-за ветра высок риск ДТП
06.03.2023
ВТБ: в феврале рынок ипотеки вырос в 1,5 раза
Челябинские таможенники задержали фуру, груженную насваем
В понедельник у православных начинается вторая неделя Великого поста
05.03.2023
Стартовал Кубок Евразии по фристайлу
04.03.2023
Собрание депутатов Миасса приняло отставку главы города Григория Тонких
03.03.2023
Железобетонно! Амфитеатру у «Юности» быть
03.03.2023
Внимание: на трассе М-5 в Челябинской области снова введено ограничение движения
03.03.2023