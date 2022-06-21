Челябинский облсуд оставил под стражей экс-следователя СК Зыкова

Экс-следователя отдела по особо важным делам следственного управления СКР по Челябинской области Дмитрия Зыкова, обвиняемого по части четвертой статьи 111 УК РФ, оставили под арестом.

Рассмотрев сегодня, 21-го июня, в апелляционном порядке жалобу обвиняемого, Челябинский областной суд оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 30-го мая, которым Дмитрию Зыкову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 июля текущего года.

«Обжалуя постановление суда первой инстанции, сторона защиты просила его отменить и избрать в отношении Зыкова иную меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества», - сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Напомним, по версии следствия, Дмитрий Зыков вместе с бывшим следователем отдела СК по Ленинскому району Челябинска Кириллом Зубковым рано утром 28-го мая ехали в такси и увидели драку около ночного клуба «Opera», в которую вмешались. В результате житель Копейска Владимир Горбунов от полученных травм скончался на месте происшествия.

В отношении Кирилла Зубкова Центральный районный суд Челябинска также избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 июля 2022 года.

Ранее агентство «Урал-пресс-информ» публиковало мнение адвоката экс-следователя Зыкова о случившемся: Иван Верченко заявил, что его подзащитный вынужден был обороняться.