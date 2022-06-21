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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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21.06.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области по сравнению с началом 21-го века снизились показатели материнской и младен
21.06.2022

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21.06.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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21.06.2022

Полицейские Челябинской области вернулись домой после шестимесячной службы на Северном Кавказе
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21.06.2022

Молодежный театр покажет челябинцам «Контур Любимовки»
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21.06.2022

ММК представляет свою продукцию на столичной выставке металлоконструкций
Дмитрий Зыков
Кирилл Зубков
Иван Верченко
Челябинский областной суд
СУ СКР по Челябинской области
драка
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21.06.2022 14:35

Челябинский облсуд оставил под стражей экс-следователя СК Зыкова

Экс-следователя отдела по особо важным делам следственного управления СКР по Челябинской области Дмитрия Зыкова, обвиняемого по части четвертой статьи 111 УК РФ, оставили под арестом.

Рассмотрев сегодня, 21-го июня, в апелляционном порядке жалобу обвиняемого, Челябинский областной суд оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 30-го мая, которым Дмитрию Зыкову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 июля текущего года.

«Обжалуя постановление суда первой инстанции, сторона защиты просила его отменить и избрать в отношении Зыкова иную меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества», - сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Напомним, по версии следствия, Дмитрий Зыков вместе с бывшим следователем отдела СК по Ленинскому району Челябинска Кириллом Зубковым рано утром 28-го мая ехали в такси и увидели драку около ночного клуба «Opera», в которую вмешались. В результате житель Копейска Владимир Горбунов от полученных травм скончался на месте происшествия.

В отношении Кирилла Зубкова Центральный районный суд Челябинска также избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 июля 2022 года.

Ранее агентство «Урал-пресс-информ» публиковало мнение адвоката экс-следователя Зыкова о случившемся: Иван Верченко заявил, что его подзащитный вынужден был обороняться.

Автор: Евгения Александрова
Дмитрий Зыков
Кирилл Зубков
Иван Верченко
Челябинский областной суд
СУ СКР по Челябинской области
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На участке рекультивированного мазутохранилища в Златоусте взошла зеленая трава

18.06.2022 12:05

Воины Росгвардии вернулись домой после «донбасской» командировки

17.06.2022 23:12

Турецкий политолог: Журналистский корпус на ПМЭФ демонстрирует профессионализм

17.06.2022 19:23

В выходные в Челябинской области тепло, дожди и грозы

17.06.2022 19:08

В четырех городах Челябинской области НМУ продлены на сутки, в одном – до полудня субботы

17.06.2022 18:34

Анонсы событий и мероприятий на выходные

17.06.2022 18:25

Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке

17.06.2022 18:22

Задержан заместитель начальника полиции Магнитогорска

17.06.2022 17:58

Штормовое предупреждение для южноуральцев на вечер 17 июня и на 18 июня

17.06.2022 17:02

В России появится виртуальная соцкарта на базе платежной системы «Мир»