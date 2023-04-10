10.04.2023
Челябинцы предпочитают трамвай троллейбусу и банковские карты наличке
10.04.2023
Жители Копейска отправили на передовую святую воду
10.04.2023
Челябинский облсуд приговор садиста-детоубийцу к 22 годам заключения
10.04.2023
В Новопокровском сельском поселении Кизильского района избрали главу
10.04.2023
В Челябинске с 29 апреля заработают садовые маршруты
10.04.2023
Новым главным тренером ХК «Металлург» стал Андрей Разин
Челябинский облсуд приговор садиста-детоубийцу к 22 годам заключения
Виталий Гаврилов облил двухлетнего пасынка кипятком из чайника, малыш умер от ожогов
30.11.2021
Прокурор предложил Челябинскому облсуду посадить мать-детоубийцу на 15 лет
26.11.2021
В Челябинске вынесли приговор сожителям-детоубийцам
20.12.2018
Арестована жительница Уйского района, зверски распотрошившая годовалого сына
07.03.2018
Прокурор не согласился с прекращением уголовного дела в отношении матери из Чебаркуля, утопившей свою дочь в туалете
В Челябинске ради новой дороги по Агалакова снесут более полусотни деревьев
10.04.2023
В понедельник у православных началась Страстная седмица
10.04.2023
Они спасают наши жизни: в Челябинске прошел «День защиты людей»
09.04.2023
Девятого апреля у православных - Вербное воскресенье
08.04.2023
Восьмого апреля у православных - Лазарева суббота, в храмах освящают вербу
07.04.2023