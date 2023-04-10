Челябинский облсуд приговор садиста-детоубийцу к 22 годам заключения

Челябинский областной суд сегодня, десятого апреля, приговорил к 22 годам колонии строгого режима (с ограничением свободы сроком на полтора года) садиста-детоубийцу Виталия Гаврилова 1987 года рождения, который с особой жестокостью убил двухлетнего малыша – своего пасынка.

За свою короткую жизнь совсем маленький ребенок, появившийся на свет в 2018 году и умерший от термических ожогов 23 мая 2021 года, успел увидеть от своего отчима очень много зла.

С января 2020-го по май 2021 года молодой, чуть за тридцать мужчина, живя с женой и ее сыном, мучил обоих из личной неприязни - причинял им физические и психические страдания: систематически наносил побои и совершал иные насильственные действия. При этом извергу было прекрасно известно, что его супруга беременна.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, в период с 21 по 23 мая 2021 года Гаврилов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире в поселке Западный Сосновского района совершил убийство маленького пасынка.

Чтобы причинить беспомощному малышу особые страдания и мучения, отчим-садист держал его и лил на ребенка кипяток. Мальчик получил термические ожоги лица и тела.

Чтобы скрыть свое преступление, Гаврилов избил жену – нанес ей удары по голове и угрожал убить, если она решит вызвать медиков, чтобы спасти сына. 23 мая 2021 года малыш, которому так никто и не помог, умер - от термических ожогов с развитием ожогового шока.

Его отчим вину не признал, говорил, что ожоги малыш получил под душем в ванной. Отрицал он и угрозы в адрес супруги.

Несмотря на отрицание Гавриловым вины, Челябинский областной суд вынес ему обвинительный приговор по целому ряду статей УК РФ: пунктам «а», «в», «г» части второй статьи 117 УК РФ (истязание), пунктам «в», «д» части второй статьи 105 УК РФ (убийство), части первой статьи 119 УК РФ (угроза убийством).