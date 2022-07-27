27.07.2022
Миассец осужден за проведение опасных водных экскурсий по Тургояку
27.07.2022
Южноуральские полицейские принудительно выдворяют нелегалов
27.07.2022
Сотрудники УФСБ пресекли деятельность организатора экстремисткой организации, запрещенной в России
26.07.2022
Анонсы событий и мероприятий на 27 июля
26.07.2022
Челябинская область поддержит акцию памяти о погибших детях Донбасса «Мы хотели жить!»
26.07.2022
Работа с маркетплейсами - челябинских предпринимателей научили лайфхакам
Чистка унитазов в детском саду Юрюзани вылилась в уголовное дело
25.07.2022
В Челябинске нашли подрядчика для строительства детского сада в «Парковом-2»
11.07.2022
В Челябинске выберут подрядчиков для строительства двух муниципальных садиков
06.07.2022
В детском саду Юрюзани воспитательница заставила малышей чистить ершиком унитазы и стирать «сопливчики»
26.05.2022
В Челябинской области за два года по программам Минстроя построят 16 детсадов и 9 школ
Временные трудности могут возникнуть при пересечении границы в пункте пропуска Бугристое
27.07.2022
Текслер о своем попадании в санкционный список
26.07.2022
Народный фронт в Челябинской области собрал крупную партию гуманитарной помощи для Донбасса
26.07.2022
Челябинцы пожаловались на график работы туалета на новой набережной
25.07.2022
В Курчатовском районе чествовали супружеские пары, прожившие вместе больше 50 лет
25.07.2022