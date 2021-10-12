Дело ОПГ «Халиулинские» передано в суд

Прокуратура области направила в суд уголовное дело в отношении лидера ОПГ «Халиулинские» Ивана Югая (Павел Резаный), занимавшего высшее положение в преступной иерархии, и его семи подельников.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по статьям «Занятие высшего положения в преступной иерархии», «Вымогательство», «Хулиганство», «Разбой», «Грабеж»), «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», «Незаконное хранение оружия», «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Самоуправство».

«Ранее неоднократно судимые участники организованной преступной группы «Халиулинские» в период с 2017 по май 2020 года совершили более десяти преступлений, связанных с хищением имущества граждан и предпринимателей. Один из обвиняемых, являясь ставленником так называемого «вора в законе», имея авторитет в криминальном мире и многократный опыт совершения преступлений, занимает высшее положение в преступной иерархии», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Несмотря на четкую организацию деятельности и принимаемые меры конспирации, в мае 2020 года правоохранительным органам удалось пресечь деятельность данной группировки.

Напомним, что лидерами ОПГ «Халиулинские» были Иван Югай и Павел Клевакин (Клепа).

Криминальный авторитет Иван Югай был задержан летом 2020 года оперативниками ГУ МВД по Челябинской области совместно с коллегами из ФСБ по региону за причастность к преступлению, предусмотренного статьей 163 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Вымогательство». Затем в отношении него было возбуждено новое уголовное дело. На этот раз по статье 210.1 Уголовного кодекса Российской федерации – «Занятие высшего положения в преступной иерархии».