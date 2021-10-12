12.10.2021
В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 102 тысячи
12.10.2021
Металлурги ЧЦЗ защитят глаза инновационными незапотевающими очками
12.10.2021
Челябинск в четвертый раз покажет «Уральский характер»
12.10.2021
В Челябинской филармонии смогут привиться от COVID-19 работники сферы культуры
12.10.2021
Наталья Котова предупредила челябинский бизнес о последствиях за отказ от вакцинации от ковида
12.10.2021
Аллею спортсменов Челябинска украсили десять даурских лиственниц
Дело ОПГ «Халиулинские» передано в суд
11.10.2021
Экс-полицейского из Челябинска, который вымогал у бизнесмена 25 миллионов рублей, оставили на свободе
05.10.2021
Взаимовыгодное «сотрудничество»: на предприятии Челябинской области подчиненный давал взятки начальнику
04.10.2021
Аудиторы КСП пришли с проверкой в минздрав Челябинской области
01.10.2021
Челябинские налоговики пришли с обысками к руководителю предприятия «Альфастрой»
Жители Тюлюка, через который проходит дорога в Зигальгу, вновь бьют тревогу
12.10.2021
Челябинск закупает тонны технической соли и совершенствует площадку для складирования снега
11.10.2021
В Челябинской области вводится обязательная вакцинация от ковида
08.10.2021
В Челябинской области за 9 месяцев неэффективно израсходовали 383,3 миллиона бюджетных рублей
08.10.2021
Кто в Челябинской области получит QR-код, когда и на какой срок
07.10.2021