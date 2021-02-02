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Новый поворот в деле челябинского криминального авторитета

В Челябинской области предъявлено новое обвинение криминальному авторитету Ивану Югаю. В отношении него возбуждено нового уголовное дело. На этот раз по статье 210.1 Уголовного кодекса Российской федерации – «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Криминальный авторитет был задержан в августе 2020 года и находится под стражей.

Официально в региональном полицейском главке фамилию криминального авторитета не называют. Но, как стало известно агентству «Урал-пресс-информ» из собственных источников в силовых структурах региона, речь идет о лидере преступной группировки «Халиулинские».

Иван Югай был задержан летом 2020 года оперативниками ГУ МВД по Челябинской области совместно с коллегами из ФСБ по региону за причастность к преступлению, предусмотренного статьей 163 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Вымогательство». Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В ходе дальнейшей работы с обвиняемым по материалам сотрудников в УФСБ, ГУФСИН и уголовного розыска ГУ МВД области следствием регионального главка МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Занятие высшего положения в преступной иерархии», - сообщили в региональном полицейском главке.

Ранее он был неоднократно судим.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в январе 2013 года Иван Югай за хулиганство, совершенное с применением оружия, и незаконное ношение огнестрельного оружия приговорен к трем годам лишения свободы.

Инцидент произошел еще в мае 2012 года в «Оазисе». Там произошла массовая драка. Посетители заведения бросались друг в друга тем, что попадалось под руку. Инициатором разборки стал один из посетителей заведения.

На вызов в кафе в скором времени подъехали представители частного охранного предприятия. Совместными усилиями удалось быстро вывести на улицу участников потасовки. Через несколько минут к кафе подъехала «четырнадцатая», в которой находилось четверо мужчин. У одного из них в руках был обрез ружья.

Иван Югай тогда взял оружие, взвел курок и направил его на охранников. Действия хулигана пресекли лишь полицейские.

Сейчас его также подозревают в разбое, вымогательстве и участии в незаконном обороте оружия.

А по статье 210.1 криминальному авторитету грозит до 15 лет лишения свободы.