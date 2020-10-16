Депутат из Нагайбакского района, который обманул минсельхоз, стал фигурантом уголовного дела

СКР возбудил уголовное дело в отношении депутата Нагайбакского сельского поселения Нагайбакского муниципального района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статье «Мошенничество в особо крупном размере».

По данным следствия, подозреваемый, являясь руководителем сельхозпредприятия, предоставил в министерство сельского хозяйства Челябинской области фиктивные документы о якобы понесенных расходах в сумме более 11 миллионов рублей на проведение агротехнических работ. На основании фиктивных документов в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017-2020 годы» им была незаконно получена субсидия на возмещение расходов в сумме почти шести миллионов рублей.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

Напомним, ранее обмануть министерство сельского хозяйства пытался бывший уполномоченный по правам человека региона Алексея Севастьянова. Его осудили по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

В суде было доказано, что Севастьянов в 2017-м году представил в министерство сельского хозяйства Челябинской области документы, якобы подтверждающие ведение им фермерского хозяйства, чтобы незаконно получить грант в размере трех миллионов рублей.

Сотрудники министерства, проведя проверку, выявили факт предоставления подложных документов. Это не позволило Севастьянову получить грант.

Севастьянова приговорили к двум годам лишения свободы условно из-за нарушений, которые были связаны с существенным нарушением норм уголовно-процессуального закона, выразившихся в нарушении права осужденного на защиту.