Суд рассмотрит жалобу экс-омбудсмена региона, осужденного за попытку обмануть минсельхоз

Назначена дата рассмотрения апелляционной жалобы бывшего уполномоченного по правам человека Челябинской области Алексея Севастьянова, приговоренного к двум годам лишения свободы условно за участие в афере при получении гранта от регионального минсельхоза на ведение фермерского хозяйства.

Алексей Севастьянов пытается обжаловать приговор. Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябинского областного суда, судебное заседание назначено на 30-е сентября.

Напомним, бывшего уполномоченного по правам человека региона осудили за совершение преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30, частью четвертой статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

В суде было доказано, что Севастьянов в 2017-м году представил в министерство сельского хозяйства Челябинской области документы, якобы подтверждающие ведение им фермерского хозяйства, чтобы незаконно получить грант в размере трех миллионов рублей.

Сотрудники министерства, проведя проверку, выявили факт предоставления подложных документов. Это не позволило Севастьянову получить грант.