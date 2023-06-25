25.06.2023
Детсад Челябинска, где у сотрудницы выявлено венерическое заболевание, проверит СК
25.06.2023
Южноуральцы могут онлайн получить медико-психологическую помощь
25.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 26 июня (18+)
25.06.2023
На трассах М-2 и М-4 пока сохраняются ограничения, а в Москве и Подмосковье – режим КТО
24.06.2023
В Еткульском районе произошло ДТП с погибшим и четырьмя пострадавшими
24.06.2023
И. о. спикера и лидеры фракций Заксобрания Челябинской области призвали поддержать президента
Детсад Челябинска, где у сотрудницы выявлено венерическое заболевание, проверит СК
20.06.2023
В Челябинской области двое рабочих пострадали при обрушении породы на шахте, идет проверка
14.06.2023
В Челябинской области передано в суд уголовное дело в отношении экс-сотрудника «Новатэк-АЗК»
09.06.2023
Возбуждено уголовное дело по факту смерти двух рабочих и травмировании третьего на заводе Златоуста
22.05.2023
Следователи начали проверку по факту смерти двух жителей Снежинска на пожаре
Лукашенко помог решить конфликт с Пригожиным
25.06.2023
Владимир Путин призвал россиян к единству
24.06.2023
В Челябинской области отменен особый противопожарный режим
23.06.2023
В Челябинской области появится еще 20 стационарных постов фотовидеофиксации
23.06.2023
В Челябинской области в День памяти и скорби проходят памятные акции
22.06.2023