Детсад Челябинска, где у сотрудницы выявлено венерическое заболевание, проверит СК

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ситуации в детском саду Челябинска, где у одной из сотрудницы в ходе медосмотра выявлено венерическое заболевание.

Напомним, у сотрудницы детского сада № 397 в Металлургическом районе Челябинска во время периодического медицинского осмотра выявлено венерологическое заболевание, сообщили в минздраве региона. Всем контактным с ней, в том числе и детям, назначили превентивное лечение. Родители считают, что от этой сотрудницы мог заразиться один из детей.

По данному факту в региональном следственном управлении проводится процессуальная проверка, сообщает Информационный центр СК России. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СКР по Челябинской области Павлу Решетникову представить доклад о ходе проверочных мероприятий и предварительно установленных обстоятельствах.

Кроме того, прокуратурой организована проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка соблюдению прав воспитанников дошкольного учреждения на охрану жизни и здоровья, исполнению законодательства об образовании.