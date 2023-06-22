В Челябинске у сотрудницы детсада обнаружили венерическое заболевание

В Челябинске у сотрудницы одного из детских садов в Металлургическом районе города обнаружено венерическое заболевание. Всем контактным с ней, в том числе и детям, назначили превентивное лечение. Прокуратура организовала проверку по данному факту.

«По информации, предоставленной ГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер № 3» у работника МАДОУ "Детский сад № 397 г. Челябинска" во время периодического медицинского осмотра выявлено венерологическое заболевание», - сообщили в пресс-службе минздрава региона.

В этом дошкольном учреждении, согласно действующим санитарно-эпидемиологическим нормам, незамедлительно начата профилактическая работа, направленная на диагностику и превентивное лечение контактных лиц, пояснили в министерстве.

Прокуратура области организовала проверки по фактам нарушений прав воспитанников детсада № 397 Челябинска.

«В ходе проверочных мероприятий органами прокуратуры будет дана правовая оценка соблюдению прав воспитанников дошкольного учреждения на охрану жизни и здоровья, исполнению законодательства об образовании», - отметили в надзорном ведомстве.

По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.