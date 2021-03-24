Директор аэропорта Челябинска, который заставил подчиненного инсценировать ДТП, останется под арестом

В Челябинске пройдет первый Всероссийский форум для руководителей детских цирковых коллективов

Психоневрологический интернат уличили в сбросе сточных вод в реку в Челябинской области

Жители Еманжелинска осуждены за убийство бездомного, совершенное 14 лет назад

В Челябинской области жители Линёвки могут оказаться отрезанными от всего мира

Директор аэропорта Челябинска, который заставил подчиненного инсценировать ДТП, останется под арестом

Прокурор Челябинской области отстоял законность избрания меры пресечения в виде домашнего ареста генеральному директору авиапредприятия Челябинска Андрею Осипову. Она будет действовать до первого мая 2021 года.

Сегодня, 24 марта, Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу генерального директора АО «Челябинское авиапредприятие» Андрея Осипова, обвиняемого по статье «Хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая», о несогласии с избранной мерой пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, обвиняемый с целью получения страховой выплаты по договору КАСКО за поврежденный им лично служебный автомобиль Хендай Экус, зная, что оставление места ДТП не является страховым случаем и не подлежит оплате, дал указание подчиненному работнику инсценировать и оформить фиктивное ДТП.

Впоследствии, выполняя незаконные указания обвиняемого, работник предоставил в страховую компанию пакет документов о произошедшем страховом случае. На основании фиктивных документов страховая компания перечислила за ремонт данного автомобиля свыше 170 тысяч рублей.

Преступление выявлено сотрудниками регионального УФСБ России.