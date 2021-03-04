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Прокуратура: директор аэропорта Челябинска заставил подчиненного инсценировать ДТП

Прокуратура Челябинской области озвучила причину задержания директора аэропорта Челябинск Андрея Осипова – он инсценировал и оформил фиктивное ДТП с целью получения страховой выплаты по договору КАСКО за поврежденный им лично служебный автомобиль Хендай Экус.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, Осипов, зная, что оставление места ДТП не является страховым случаем и не подлежит оплате, дал указание подчиненному работнику инсценировать и оформить фиктивное ДТП, чтобы получить страховую выплату по договору КАСКО за поврежденный им лично служебный автомобиль Хендай Экус,

Впоследствии, выполняя незаконные указания обвиняемого, работник предоставил в страховую компанию пакет документов о произошедшем страховом случае. На основании фиктивных документов страховая компания перечислила за ремонт данного автомобиля свыше 170 тысяч рублей.

Преступление выявлено сотрудниками регионального УФСБ России.

Напомним, третьего марта, в Челябинске сотрудники ФСБ задержали директора аэропорта руководителя АО «Челябинское авиапредприятие» Андрея Осипова. Возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Мошенничество».

Четвертого марта Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в отношении Андрея Осипова в виде домашнего ареста.