Два водителя погибли в авариях в Ашинском и Агаповском районах ночью и рано утром

Два дорожно-транспортных происшествия со смертельным исходом произошло минувшей ночью и ранним утром 22 июля 2023 года в Челябинской области: в Ашинском и Агаповском районах, сообщает Госавтоинспекция по Челябинской области.

Авария в Агаповском районе произошла 21 июля в 23 часа 18 минут на 13 км автодороги обход г. Магнитогорска. Так, 54-летний водитель «Тайгер» выехал на полосу встречного движения (выезд разрешен), совершил касательное столкновение со встречным грузовым автомобилем Мерседес (им управлял 40-летний мужчина), после чего съехал в левый кювет и перевернулся.

Водитель «Тайгер» от полученных травм скончался на месте происшествия.

ДТП в Ашинском районе произошло в пять часов 10 минут утра 22 июля на полевой дороге в городе Миньяр. Находившийся за рулем УАЗ 24-летний мужчина не имел права управления автомобилем. По предварительным данным, при движении на подъем водитель не справился с управлением, автомобиль перевернулся. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

Машина не была зарегистрирована в установленном порядке, уточнили в Госавтоинспекции.