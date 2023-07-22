22.07.2023
Два водителя погибли в авариях в Ашинском и Агаповском районах ночью и рано утром
21.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 22 и 23 июля (18+)
21.07.2023
Многострадальный дом в Челябинске: не было газа, не было света, зато есть котлован
21.07.2023
В Чурилово неизвестный обстрелял припаркованные автомобили
21.07.2023
В Челябинске временно закроют движение по улице Татищева
21.07.2023
100 нарушений миграционного законодательства: южноуральские полицейские продолжают проверки
Два водителя погибли в авариях в Ашинском и Агаповском районах ночью и рано утром
17.07.2023
Суд Катав-Ивановска отправил виновника ДТП с двумя погибшими в колонию-поселение
24.05.2023
В Карталинском районе погибли два пассажира выехавшей на встречку иномарки
12.05.2023
В Саткинском районе в ДТП на автодороге Москва-Челябинск погиб житель Набережных Челнов
13.04.2023
На М-5 в Челябинской области иномарка насмерть сбила дорожных рабочих, погибли четверо
В Челябинске провели городское первенство по шахматам
21.07.2023
В пятницу в Челябинск прибудет ковчег с частицей мощей святой Матроны Московской
20.07.2023
Алексей Текслер проинспектировал ход работ на объектах реконструкции и строительства в Челябинске
19.07.2023
Экс-глава Челябинска и ГУ лесами подали иски в суд из-за здания отеля на Еловом
19.07.2023
Алексей Текслер дал поручения по Каширинскому рынку, на который жалуются челябинцы
19.07.2023