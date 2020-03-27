Двухлетний ребенок, пострадавший от взрыва в Магнитогорске, в крайне тяжелом состоянии

Двухлетний ребенок, пострадавший 26 марта после взрыва в жилом доме Магнитогорска, остаётся в реанимации местной больницы в крайне тяжёлом состоянии. Малыш получил ожог 2-3 степени 100% тела. Всю ночь с ним работали бригады врачей из Челябинска. Вертолёт готов в любой момент доставить его в областной центр.

Еще один пострадавший – 58-летний мужчина. У него сотрясение головного мозга и перелом шейного позвонка.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Минздрава, всего после инцидента 17 человек обратились за медицинской помощью. Из шести доставленных в больницы, на данный момент только двое остаются под присмотром врачей, остальных выписали. Одиннадцати пациентам оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации они отказались.

Напомним, вчера, 26 марта, в 19 часов 37 минут на пульт ЕДДС Магнитогорска поступила информация о взрыве бытового газа с последующим возгоранием на втором этаже многоквартирного дома по улице Доменщиков, 19. Огонь перекинулся и на другие этажи.

В пожаре погибло два человека – 69-летняя женщина и 13-летний мальчик. Эвакуировали 31 человека, в том числе шесть детей. 16 человек на ночь были размещены в гостинице, остальные граждане по собственному желанию ночевали у родственников и знакомых.

Повреждены три квартиры второго и третьего этажа, балконы четвертого и пятого этажей. Сегодня совместно с жильцами состоится осмотр квартир дома на предмет повреждений. АО «Магнитогорский Гипромез» проведет обследование строительных конструкций дома.