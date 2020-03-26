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При взрыве в Магнитогорске погибла женщина с ребенком. Еще двое детей - в больнице

Фото: 
ГУ МЧС по Челябинской области
Происшествия
Сегодня, 22:12
Автор: 
Олеся Денисова

В результате взрыва в жилом доме Магнитогорска погибли женщина и 14-летний подросток. Двое детей пострадали. Двухлетний ребенок в крайне тяжелом состоянии находится в детской городской больнице. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

По данным пресс-служб регионального Минздрава, в связи с пожаром в Магнитогорске сформированы и выехали на место происшествия две бригады врачей от областной детской клинической больницы: это мультидисциплинарные бригады, состоящие из анастазиолога-реаниматолога, хирурга, травматолога и комбустиолога. На месте дежурят пять бригад скорой помощи. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В доме продолжают работать аварийно-спасательные службы.

По предварительной информации, в 19 часов 37 минут на пульт ЕДДС Магнитогорска поступила информация о возгорании на втором этаже многоквартирного дома по улице Доменщиков, 19. Огонь перекинулся и на другие этажи, в настоящий момент возгорание локализовано. Жильцы двух подъездов эвакуированы.

Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
взрыв газа
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