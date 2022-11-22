Экс-чиновник администрации Челябинска просил не отправлять его в колонию

Бывший начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности мэрии Челябинска Александр Рымарев, осужденный за наезд на двух пешеходов, один из которых скончался, просил отметить приговор, согласно которому он должен отбывать наказание в колонии-поселении.

Напомним, 27 августа 2021 года Александр Рымарев, управляя автомобилем «Рено Колеос», на 207 километре автодороги «Чебаркуль-Уйское-Сурменевский-Магнитогорск» совершил наезд на двух пешеходов, которые двигались по проезжей части навстречу движению. Осознавая, что совершил ДТП, обвиняемый не оказал пострадавшим первой помощи, не вызвал скорую помощь и с места преступления скрылся.

В результате ДТП 69-летний пешеход-мужчина скончался от полученных телесных повреждений, 37-летней женщине причинен тяжкий вред здоровью.

Рымарев признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на два с половиной года с отбыванием наказания в колонии-поселении.

«Осужденный и его защитник обжаловали приговор, просили его отменить, уголовное дело прекратить в связи с примирением сторон. Апелляционная инстанция Челябинского областного суда 22 ноября 2022 с учетом позиции прокурора отклонила доводы жалобы, приговор оставила без изменения», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Приговор вступил в законную силу.