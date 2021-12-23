23.12.2021
Экс-директор компании «Монтажник» встретит Новый год в СИЗО
23.12.2021
Челябинский зоопарк создает новогоднее настроение для живых символов 2022 года
23.12.2021
В Челябинской области запустили «Эру» холодной стерилизации
23.12.2021
На Увильдах найден мертвым рыбак
23.12.2021
«Мужики не танцуют стриптиз»: в новогодние каникулы южноуральцев приглашают на «убойную» комедию
23.12.2021
ВТБ: перед Новым годом челябинцы на 40% увеличили траты в кафе и ресторанах
Экс-директор компании «Монтажник» встретит Новый год в СИЗО
Цифровое будущее Челябинской области: планы и инструменты
22.12.2021
Новый проект генерального плана Челябинска принят депутатами гордумы единогласно, но рады этому не все
21.12.2021
Власти и предприниматели муниципалитетов Челябинской области ответят в суде за опасные здания рядом со школами и садиками
21.12.2021
Южноуральские контрразведчики отмечают профессиональный праздник
20.12.2021
Алексей Текслер: Каждый ребенок талантлив, нужно только определить, в чем помочь ему
17.12.2021