Экс-директор компании «Монтажник» встретит Новый год в СИЗО

Тракторозаводский районный суд Челябинска продлил арест бывшему директору АО «Производственное объединение «Монтажник» Алексею Павлюку. Он пробудет в СИЗО до 24 марта 2022 года.

По версии следствия Павлюк, будучи директором ПО «Монтажник», не выплатил работникам предприятия более двух миллионов рублей зарплаты за период с ноября 2019 года по июль 2020 года. Кроме того, он не перечислил в бюджет налог на доходы физических лиц в сумме более 29 миллионов рублей и скрыл более четырех миллионов рублей, за счет которых должна была быть взыскана недоимка по налогам и сборам. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Кроме того, бывшему директору ПО «Монтажник» вменено то, что Павлюк, имея долги по зарплате и НДФЛ, оплатил услуги ряду юридических лиц на сумму не менее 12 миллионов рублей при отсутствии необходимости в оказании этих услуг для нормального функционирования АО ПО «Монтажник».

Кроме того, Павлюк обвиняется в хищении путем обмана денежных средств АО ПО «Монтажник» в размере более семи миллионов рублей, а также в присвоении и растрате денежных средств АО ПО «Монтажник» в сумме более 900 тысяч рублей.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», прокуратура добилась от предприятия-банкрота АО «ПО «Монтажник» выплаты работникам задолженности по зарплате. На первое марта 2021 года 226 судебных актов на сумму более 18 миллионов рублей было исполнено.

Как известно, с 2018 года ПО «Монтажник» имеет отношение к семье экс-губернатора Дубровского. Именно это предприятие строило в Челябинске конгресс-холл «Крылья» к саммитам ШОС и БРИКС.