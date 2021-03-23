В Магнитогорске предприятие-банкрот «Монтажник» задолжало работникам 20 миллионов
В Магнитогорске (Челябинская область) прокуратура добилась предприятия-банкрота АО «ПО «Монтажник» выплаты работникам задолженности по зарплате в размере 18 миллионов рублей.
«Прокуратурой Орджоникидзевского района Магнитогорска в защиту трудовых прав граждан в части своевременности и полноты выплаты заработной платы в отношении предприятия – банкрота АО «ПО «Монтажник» предъявлено 262 заявления на общую сумму свыше 20,3 миллиона рублей», - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Районная прокуратура внесла представление руководителю УФССП по Челябинской области из-за недостаточной работы судебных-приставов исполнителей Орджоникидзевского РОСП Магнитогорска.
«В результате принятых мер установлено имущество, принадлежащее должнику, осуществлен сбор документов на проведение его оценки, приняты меры к обращению взыскания дебиторской задолженности», - сообщила Мамаева.
На первое марта 2021 года 226 судебных актов на сумму более 18 миллионов рублей было исполнено.
Прокуратура продолжает контролировать вопрос о полном погашении долга перед работниками.