В Магнитогорске предприятие-банкрот «Монтажник» задолжало работникам 20 миллионов

Музей Победы ждет от юных поэтов Челябинской области стихов о героях войны

Директор челябинского зоопарка остается на занимаемой должности, но при одном условии

В Челябинске ФСБ задержала крупного бизнесмена, подозреваемого в махинации с землей

Магнитогорская Любовь отправилась за идеальным свадебным платьем на реалити-шоу

В Магнитогорске предприятие-банкрот «Монтажник» задолжало работникам 20 миллионов

В Магнитогорске (Челябинская область) прокуратура добилась предприятия-банкрота АО «ПО «Монтажник» выплаты работникам задолженности по зарплате в размере 18 миллионов рублей.

«Прокуратурой Орджоникидзевского района Магнитогорска в защиту трудовых прав граждан в части своевременности и полноты выплаты заработной платы в отношении предприятия – банкрота АО «ПО «Монтажник» предъявлено 262 заявления на общую сумму свыше 20,3 миллиона рублей», - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Районная прокуратура внесла представление руководителю УФССП по Челябинской области из-за недостаточной работы судебных-приставов исполнителей Орджоникидзевского РОСП Магнитогорска.

«В результате принятых мер установлено имущество, принадлежащее должнику, осуществлен сбор документов на проведение его оценки, приняты меры к обращению взыскания дебиторской задолженности», - сообщила Мамаева.

На первое марта 2021 года 226 судебных актов на сумму более 18 миллионов рублей было исполнено.

Прокуратура продолжает контролировать вопрос о полном погашении долга перед работниками.