Экс-директора колледжа Магнитогорска приговорили к обязательным работам

В Магнитогорске (Челябинская область) бывший директор «Уральского гуманитарного колледжа» осужден за фальсификацию доказательств по гражданскому делу. Он приговорен к обязательным работам.

Установлено, что подсудимый в феврале 2022 года на основании решения учредителя освобожден от занимаемой должности.

«Полагая, что ввиду возникшей конфликтной ситуации у него могут возникнуть проблемы с получением расчета по заработной плате и иных причитающихся выплат, самостоятельно изготовил свой расчет при прекращении трудового договора, в который внес ложные сведения, заверив документы подписями секретаря, а также вымышленного лица, которое никогда не работало в должности бухгалтера учебного заведения», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Потом мужчина обратился в суд, предоставив заведомо подложные документы в качестве доказательств, и получил судебный приказ о взыскании начисленных, но не выплаченных работнику сумм при увольнении.

Суд назначил виновному наказание в виде 300 часов обязательных работ.