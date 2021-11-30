30.11.2021
Красотой Южного Урала теперь можно полюбоваться в метро Москвы
30.11.2021
В Челябинской области за сутки в 1,5 раза выросло число классов на карантине по ОРВИ
30.11.2021
ВТБ: рост рынка розничного кредитования в России за год превысит 20%
30.11.2021
ВТБ предлагает продлить госпрограмму по ипотеке в 2022 году для льготников
30.11.2021
По факту незаконной рубки деревьев в Нязепетровском заказнике возбуждено уголовное дело
30.11.2021
Онлайн-ритейлер Самокат начал работу в Магнитогорске
Экс-гендиректор челябинского аэропорта получил условный срок
25.11.2021
Прокурор предложил посадить бывшего гендиректора челябинского аэропорта на 3,5 года
23.11.2021
Бывший гендиректор челябинского аэропорта Андрей Осипов останется под стражей
17.11.2021
В Челябинской области – три новых субсидируемых авианаправления
21.10.2021
В Челябинске допрашивают свидетелей по делу гендиректора Челябинского авиапредприятия
Большинство челябинцев против введения QR-кодов в общественном транспорте
29.11.2021
В Челябинске торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести»
28.11.2021
У православных начался Рождественский пост
28.11.2021
В Челябинске выросло число безработных
26.11.2021
Работники ЧТЗ обратились к губернатору: Завод гибнет от рук неумелых хозяев
26.11.2021