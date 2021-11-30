Экс-гендиректор челябинского аэропорта получил условный срок

Бывший генеральный директор челябинского аэропорта Андрей Осипов получил три года условно (с испытательным сроком два года) за мошенничество в сфере страхования с использованием служебного положения.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска, который вынес приговор Осипову сегодня утром, 30-го ноября, признав его виновным по части третьей статьи 159.5 УК РФ.

Напомним, прокурор предлагал назначить бывшему генеральному директору АО «Челябинское авиапредприятие» наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», Андрей Осипов с целью получения страховой выплаты по договору КАСКО за поврежденный им лично служебный автомобиль, зная, что оставление места дорожно-транспортного происшествия не является страховым случаем и не подлежит оплате, дал указание подчиненному работнику инсценировать и оформить фиктивное ДТП.

Впоследствии, выполняя незаконные указания Осипова, его подчиненный предоставил в страховую компанию пакет документов о произошедшем страховом случае. На основании фиктивных документов страховая компания перечислила за ремонт данного автомобиля свыше 170 тысяч рублей.

Приговора суда Андрей Осипов ждал в СИЗО.