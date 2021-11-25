Прокурор предложил посадить бывшего гендиректора челябинского аэропорта на 3,5 года

Прокурор предложил назначить бывшему генеральному директору международного аэропорта Челябинска Андрею Осипову, обвиняемому по части третьей статьи 159.5 УК РФ, наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Свою позицию государственный обвинитель озвучил сегодня, 25-го ноября, выступая в прениях по уголовному делу Осипова в Центральном районном суде Челябинска. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Оглашение приговора Андрею Осипову состоится 30-го ноября в десять утра.

Напомним, бывший генеральный директор АО «Челябинское авиапредприятие» обвиняется в мошенничестве в сфере страхования с использованием служебного положения.

По версии следствия, в 2019-2020 годах Андрей Осипов с целью получения страховой выплаты по договору КАСКО за поврежденный им лично служебный автомобиль, зная, что оставление места дорожно-транспортного происшествия не является страховым случаем и не подлежит оплате, дал указание подчиненному работнику инсценировать и оформить фиктивное ДТП.

Впоследствии, выполняя незаконные указания Осипова, его подчиненный предоставил в страховую компанию пакет документов о произошедшем страховом случае. На основании фиктивных документов страховая компания перечислила за ремонт данного автомобиля свыше 170 тысяч рублей.

Приговора Осипов ждет в СИЗО – на этой неделе Челябинский областной суд отказал в удовлетворении его апелляционной жалобы: обвиняемый просил вышестоящую инстанцию отменить приговор Центрального районного суда Челябинска, который ранее ужесточил ему меру пресечения, заменив домашний арест заключением под стражу.

Осипов и его адвокат просили изменить действующую меру пресечения на более мягкую - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее Осипов выражал несогласие и с избранной ему мерой пресечения в виде домашнего ареста.