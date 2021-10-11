Экс-полицейского из Челябинска, который вымогал у бизнесмена 25 миллионов рублей, оставили на свободе

Вынесен приговор в отношении экс-сотрудника ГУВД по Челябинской области Алексея Журавлева, покушавшегося на хищение денежных средств учредителя коммерческой организации ООО «Стройсвязьурал 1» Артура Никитина. Он получил условный срок.

Следствием и судом установлено, что в 2019 году осужденный предложил бизнесмену выплатить ему 25 миллионов рублей за прекращение возбужденного в отношении последнего уголовного дела за неуплату налогов. После передачи полицейскому 200 тысяч рублей бизнесмен обратился в правоохранительные органы и сообщил о преступных действиях.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы условно.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», 19 августа Центральный районный суд Челябинска вынес приговор подельнику Журавлева, бывшему судебному приставу Дмитрию Дубынину, который также обвинялся в совершении преступления, предусмотренного статьей «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». Суд его тоже оставил на свободе.